قطر تلجأ لـ «الحصانة الدبلوماسية» للهروب من دعوى برويدي

أبوظبي (مواقع إخبارية)

في محاولة يائسة للإفلات من الدعوى القضائية المرفوعة ضدها من رجل الأعمال الأميركي إليوت برويدي، حشرت قطر نفسها من جديد في زاوية ضيقة، محاولة استخدام الحصانة الدبلوماسية، وفق ما جاء في دعوى قضائية حصلت بوابة «العين الإخبارية» على نسخة منها.

حركة ثبّتت على الدوحة التهمة حتى قبل حسم القضية من قبل القضاء الأميركي، خصوصاً أنه من المعروف أن اللعب بورقة الحصانة غالباً ما يكون حل مَن لا حجج وبراهين له لردع تهمة عنه.

ويوجه برويدي، وهو جامع تبرعات بارز للحزب الجمهوري بالولايات المتحدة، الاتهام لحكومة قطر ومحمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي، الرئيس السابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، وشركات علاقات عامة تعاقدت معها الدوحة، باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائل منه.

ويتهم برويدي الدوحة باستهدافه بسبب معارضته الشديدة لسياساتها، ما دفعها لاختراق البريدين الإلكترونيين لزوجته ومساعده الإداري، وتسريب رسائل إلى وسائل الإعلام، من خلال شركات علاقات عامة تعاقدت معها قطر في الولايات المتحدة الأميركية لتحسين صورتها بالبلد الأخير.