الإمارات تدعم افتتاح مركز غسيل للكُلى في سقطرى

عدن (الاتحاد)

افتتح وكيل أول محافظة أرخبيل سقطرى، رائد الجريبي، مركز غسيل الكُلى بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالمحافظة. ويأتي افتتاح المركز بعد أن تم تجهيزه بـ4 أجهزة، بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ووصول طاقم طبي متخصصة للمستشفى، لبدء العمل في المركز بشكل رسمي.

وثمن الجريبي جهود الأشقاء بدولة الإمارات، ودعمهم المستمر لمختلف القطاعات الخدمية في المحافظة، ومنها القطاع الصحي، مؤكداً أن افتتاح المركز سيساهم في تخفيف معاناة المرضى، وتنقلهم إلى خارج المحافظة. وأشار أطباء وعاملون في المستشفى إلى أن المساعدات الطبية المتواصلة التي قدمتها مؤسسة خليفة بن زايد، تساهم في إنعاش القطاع الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضافوا أن قسم علاج مرضى الفشل الكلوي بأرخبيل سقطرى يعد أحد المنشآت الطبية التي تلقت مساعدات سخية من الأشقاء في الإمارات، للتخفيف من معاناة المرضى الذين يتكبدون عناء السفر إلى خارج الأرخبيل، للحصول على الخدمات العلاجية. وأشارت إدارة المستشفى إلى أن المركز أجرى أول عملية غسيل ناجحة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الفشل الكلوي بسقطرى. وأضافت أن المركز بات مستعداً لإجراء عمليات الغسيل الكلوي، عقب تجهيزه بـ4 أجهزة حديثة، إلى جانب وصول طاقم طبي متخصص لبدء العمل في المركز، والتخفيف من معاناة المرضى الذين يتم نقلهم إلى مستشفيات الإمارات، لتلقي العلاجات اللازمة.