فرحة غائبة تعم نفوس آلاف المراجعين لمراكز استقبال المخالفين بالدولة

الاتحاد (مكاتب الدولة)

رصدت «الاتحاد» حالات إنسانية عدة في مراكز استقبال المخالفين بالدولة، أعادت إليهم المهلة فرحة «غائبة» من خلال القرار الذي جعل مغادرتهم الطوعية للدولة، والعودة إلى ديارهم «رحلة سعيدة»، بعد أن تراكمت غرامات على بعضهم تجاوزت حاجز المليون درهم، ورسمت المهلة فرحة أخرى على وجوه أسر وأفراد اختاروا تعديل أوضاعهم، ومواصلة العمل والحياة على أرض الإمارات الطيبة.

وقد واصلت مراكز استقبال المخالفين على مستوى الدولة، إنهاء إجراءات تعديل أوضاع المخالفين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الموقر، والمهلة التي منحهم إياها اعتباراً من أول أغسطس الجاري، وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

وقدمت المراكز المنتشرة على مستوى الدولة كل التسهيلات للمراجعين في أجواء مريحة، ومن خلال فرق وظيفية متخصصة، وحرص مسؤولون بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية علي متابعة إنجاز معاملات المراجعين، وسط امتنان وتقدير المستفيدين من القرار للقيادة الرشيدة على توجيهاتها بشأن تخصيص هذه المهلة، مؤكدين أن دولة الإمارات ستظل عنواناً للتسامح، ورمزاً أصيلاً للقيم الإنسانية التي تتجذر كل يوم في مجتمع الإمارات، خاصة في «عام زايد»، والذي تمثل فيه هذه المهلة بلسماً يرسم فرحة إماراتية في قلوب كثيرين ممن قصدوا «دار زايد» بحثاً عن لقمة العيش والحياة الكريمة.

«الاتحادية للهوية والجنسية»: تصريح المغادرة شرط للمخالفين الراغبين بالعودة إلى بلادهم