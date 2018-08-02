نورة المزروعي ونوف العنزي إلى «معايشة» مع فالنسيا

دبي (الاتحاد)

أشادت لاعبتا المنتخب الوطني للسيدات نوف العنزي ونورة المزروعي، بدعم ورعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، للمواهب الرياضية النسائية، وسعيها الدائم والحثيث للارتقاء بمستوى الرياضة الإماراتية النسوية، وتطوير الكوادر الفنية والإدارية العاملة في هذا المجال، من خلال خطة وتوجه واضح لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في رياضة نسائية مستدامة، وتنافس على منصات التتويج. جاء ذلك بعد مبادرة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ولجنة كرة قدم السيدات في الدولة، بخوض لاعبتي المنتخب الوطني للسيدات نوف العنزي، ونورة المزروعي تجربة معايشة خارجية مع فريق فالنسيا للسيدات (ب)، وذلك في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس الجاري، في إطار برنامج اللجنة والأكاديمية لتطوير الرياضة النسائية في الدولة، ورفع مستوى الممارسات لمختلف الأنشطة الرياضية، بما فيها كرة القدم للسيدات.

وأعربت اللاعبتان نورة المزروعي، ونوف العنزي عن تقديرهما البالغ لهذه المبادرة الرياضية المهمة، والتي ستلقي بظلالها الإيجابية على المستوى الفني والبدني لكلتا اللاعبتين، خاصة أنهما سيشاركان في 10 تدريبات رسمية لفريق فالنسيا للسيدات الفئة (ب)، إضافة إلى مشاركتهما في مباراة ودية أمام نادي فياريال للسيدات، ضمن تحضيرات نادي فالنسيا للموسم المقبل.

وأشارت اللاعبتان إلى أن مثل هذه التجارب والاحتكاك مع أندية عالمية كبيرة، ولها تاريخ جيد مع كرة القدم النسائية، سيكون له انعكاسها المهم ليس فقط عليهما كلاعبتين وإنما سيمتد إلى بقية لاعبات المنتخب الوطني للسيدات، حيث ستنتقل هذه التجربة إلى بقية اللاعبات لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المعايشة.