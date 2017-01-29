  • الأحـد غرة جمادى الأولى 1438هـ - 29 يناير 2017م
  12:25    مقتل 30 مسلحا ارهابياً و10 مدنيين في هجوم جوي باليمن        12:27     وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: سنمتثل للأوامر القضائية         12:39     إياتا: منع بعض أطقم الطائرات من دخول أمريكا بعد أمر ترامب         12:39     ترامب يمهل الجيش 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة ضد «داعش»        12:40     قاضية فدرالية تمنع ترحيل المسافرين الموقوفين في المطارات بموجب قرار ترامب         12:40     رئيسة وزراء بريطانيا تقول إنها لا تتفق مع ترامب بشأن الهجرة         12:40     ترامب: السفر والقيود المفروضة على اللاجئين "ليست حظرا على المسلمين"         12:40    مكالمة ترامب وبوتين "خطوة اولى مهمة" لتحسين العلاقات الثنائية        12:41     نتنياهو: ترامب على صواب بقرار بناء الجدار مع المكسيك وفعلنا ذلك من قبل         12:43     ترامب يتحدث مع بوتين وزعماء العالم عن التهديدات الأمنية         12:43     رئيس الوزراء الكندي يرحب بالمهاجرين ردا على الحظر الأميركي         12:44     قائد يمني: ضبطنا أسلحة إيرانية في المخا         01:02    قرقاش : ‏إسقاط سلاح الجو الإماراتي لطائرة بدون طيار إيرانية في اليمن دليل لمن يحتاج إلى دليل، لتورط إيران في دعم التمرد و إطالة الحرب في اليمن.        01:04    محمد بن راشد يتقبل التعازي من محمد بن زايد والحكام فى وفاة شيخه آل مكتوم    

«اتصالات» تمنح مكافآت لعملائها المتضررين من خلل الخدمة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «اتصالات» أنها ستمنح مكافآت لعملائها المتضررين من الخلل الذي لحق أمس الأول بعدد من الخدمات المتعلقة بالهاتف المتحرك في بعض مناطق الدولة.

وكانت شبكة «اتصالات» قد تعرضت لخلل عارض في أحد مقاسم الخدمة أثر نسبياً على انسيابية بعض خدمات اتصالات، إلا أن الفرق الفنية والهندسية بالشركة قامت بإصلاح الخلل الطارئ الذي أصاب الشبكة في وقت قياسي حتى عادت معظم الخدمات للعمل بشكل طبيعي.

وتقدمت «اتصالات» في بيان صادر أمس، باعتذار لعملائها لأي إزعاج قد لحق بهم جراء تأثر بعض خدماتها خلال إصلاح الخلل الطارئ.

وأكدت الشركة أنها تولي عملاءها اهتماماً بالغاً وعميقاً باعتبارهم أحد أهم معايير نموها وتقدمها، لافتة إلى أنها تعمل باستمرار على تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية للخدمات المقدمة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا