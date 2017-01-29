«اتصالات» تمنح مكافآت لعملائها المتضررين من خلل الخدمة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «اتصالات» أنها ستمنح مكافآت لعملائها المتضررين من الخلل الذي لحق أمس الأول بعدد من الخدمات المتعلقة بالهاتف المتحرك في بعض مناطق الدولة.

وكانت شبكة «اتصالات» قد تعرضت لخلل عارض في أحد مقاسم الخدمة أثر نسبياً على انسيابية بعض خدمات اتصالات، إلا أن الفرق الفنية والهندسية بالشركة قامت بإصلاح الخلل الطارئ الذي أصاب الشبكة في وقت قياسي حتى عادت معظم الخدمات للعمل بشكل طبيعي.

وتقدمت «اتصالات» في بيان صادر أمس، باعتذار لعملائها لأي إزعاج قد لحق بهم جراء تأثر بعض خدماتها خلال إصلاح الخلل الطارئ.

وأكدت الشركة أنها تولي عملاءها اهتماماً بالغاً وعميقاً باعتبارهم أحد أهم معايير نموها وتقدمها، لافتة إلى أنها تعمل باستمرار على تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية للخدمات المقدمة.