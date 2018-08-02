اتحاد الهوكي يعيد تشكيل لجنة «المسابقات والمنتخبات»

دبي (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة اتحاد الهوكي إعادة تشكيل لجنة المسابقات والمنتخبات، برئاسة عتيق جمعة الأمين العام للاتحاد، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالعمل وتطويره بشكل يحقق التطلعات المنشودة في الارتقاء بمستوى اللعبة والنهوض بها إلى أعلى المستويات.

جاء ذلك، في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة إسماعيل البنا رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبحضور عتيق جمعة الأمين العام للاتحاد، وفاهم الخوري الأمين العام المساعد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد صديق بن رشيد المدير المالي للاتحاد، والدكتورة هيا إبراهيم بن سيفان رئيسة اللجنة النسائية، وتغيب كل من عبد الله الطنيجي، وعبيد اللاغش لظروف خاصة.

وافتتح إسماعيل على البنا رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، مثمناً جهود الأعضاء المبذولة في دفع وتعزيز مسيرة اللعبة بالدولة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود من الجميع من أجل الارتقاء بهوكي الإمارات والوصول به لأفضل المستويات.

وأعرب عتيق جمعة عن اعتزازه بهذه الثقة، معرباً عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً النجاح مع الأعضاء وفريق عمل الاتحاد في أداء مهامّه ومسؤولياته على الوجه الأكمل، بما يحقق الرقي بهوكي الإمارات والوصول به إلى أعلى المستويات، مؤكداً أن هذا التكليف سيكون حافزاً له لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد في خدمة الوطن المعطاء.