منتخب «أصحاب الهمم» يشارك في بطولة العالم للدراجات

دبي (الاتحاد)

تدشن مدينة مانيجو الإيطالية بطولة العالم لسباق الطريق للدراجات بعد اكتمال وصول الوفود والمنتخبات المشاركة، والتي تستمر حتى 5 من الشهر الجاري، والتي ستحظى بمشاركة 346 لاعباً ولاعبة يمثلون 46 دولة.

ويشارك «أصحاب الهمم» فرسان الإرادة الإماراتية في هذا المحفل العالمي في سباق الطريق وسباق ضد الساعة، ويضم المنتخب كلاً من اللاعب حسين مراد المازم فئة الدراجات اليدوية واللاعب راشد مطر الظاهري واللاعب عبدالله سالم البلوشي فئة الدراجات الهوائية واللاعب أحمد المطيوعي فئة الدراجات الهوائية وتأتي بطولة العالم ضمن أجندة المشاركات الخارجية الطموحة لاتحاد رياضة أصحاب الهمم لتأهيل أكبر عدد من أبطالنا وإعداد جيل قوي من اللاعبين في مختلف الرياضات.

وقال ذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد رياضة أصحاب الهمم إن مجلس إدارة الاتحاد يولي مختلف المشاركات الدولية أهمية خاصة من خلال إعداد اللاعبين في مختلف المسابقات ومن أجل حصد النتائج الإيجابية التي تؤهل «أصحاب الهمم» لتحقيق ما يصبو إليه كل منتسب إلى هذه الشريحة من المجتمع، مشيراً إلى أن الإنجازات التي ظل يحققها أصحاب الهمم ثمرة دعم القيادة الرشيدة.