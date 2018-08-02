بطولة العالم لشباب وناشئي المواي تاي تنطلق اليوم

بانكوك (الاتحاد)

تفتتح اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك بطولة العالم للفئات العمرية (الشباب والناشئين والبراعم) للمواي تاي، التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للعبة ورعاية وزارتي السياحة والشباب والرياضة.

وتستمر منافسات البطولة حتى 13 أغسطس الحالي، بمشاركة أكثر من 50 دولة من مختلف دول العالم، في مقدمتهم منتخبنا الوطني للمواي تاي الذي انتظم في فندق البطولة ضمن الوفود المشاركة، بعد انتهاء فترة إعداده التي أقيمت بصالة نادي (YAKOO) في العاصمة التايلاندية بانكوك، بإشراف البطل العالمي سانشاي والكادر الفني للمنتخب، والتي ساهمت في إعداده بشكل جيد مما يسهم في عكس المستوى الحقيقي لرياضة المواي تاي الإماراتية التي تطورت كثيراً، رغم حداثة إشهار الاتحاد برئاسة عبدالله سعيد النيادي.

وضمت البعثة فهد العبدولي عضو مجلس إدارة الاتحاد، والكادر الفني الذي يضم عمر النعيمي ومشرفة فريق السيدات هند نواش والمدرب التايلاندي سانيت سامبيت، ومدرب المراحل العمرية سبيع محمد ومدرب اللياقة التايلاندي أيك و13 لاعباً ولاعبه في مختلف الأوزان والأعمار وهم: سعيد محمد الجابري الذي يشارك تحت 11 سنة، ومحمد عبد الله سالم تحت 13 سنة، ومحمد أحمد الجابري تحت 11 سنة وصالح محمد سعيد تحت 13 سنة، وغانم خليفة تحت 14 سنة، وأحمد خليفة فيروز تحت 13 سنة، وزايد خليفة تحت 11 سنة، وميثاء عبدالله حسن تحت 17 سنة، وحمدان عبدالله حسن تحت 17 سنة، ومحمد عبدالله حسن تحت 15 سنة، ونورة خليفة تحت 15 سنة، وهزاع محمد القبيسي تحت 13 سنة، ومحمد خلفان الحمادي تحت 16 سنة.

وتضم البعثة أربعة حكام مواطنين في مجال اللعبة، الذين تم ترشيحهم من قبل الاتحاد الدولي للعبة للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، وهم عمر محمد المرزوقي، أحمد محمد الخشوعي، راشد محمود الزرعوني، ومحمد سالم المحضار.