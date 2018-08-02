بطولة العالم لشباب وناشئي المواي تاي تنطلق اليوم

بانكوك (الاتحاد)
تفتتح اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك بطولة العالم للفئات العمرية (الشباب والناشئين والبراعم) للمواي تاي، التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للعبة ورعاية وزارتي السياحة والشباب والرياضة.
وتستمر منافسات البطولة حتى 13 أغسطس الحالي، بمشاركة أكثر من 50 دولة من مختلف دول العالم، في مقدمتهم منتخبنا الوطني للمواي تاي الذي انتظم في فندق البطولة ضمن الوفود المشاركة، بعد انتهاء فترة إعداده التي أقيمت بصالة نادي (YAKOO) في العاصمة التايلاندية بانكوك، بإشراف البطل العالمي سانشاي والكادر الفني للمنتخب، والتي ساهمت في إعداده بشكل جيد مما يسهم في عكس المستوى الحقيقي لرياضة المواي تاي الإماراتية التي تطورت كثيراً، رغم حداثة إشهار الاتحاد برئاسة عبدالله سعيد النيادي.
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وتضم البعثة أربعة حكام مواطنين في مجال اللعبة، الذين تم ترشيحهم من قبل الاتحاد الدولي للعبة للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، وهم عمر محمد المرزوقي، أحمد محمد الخشوعي، راشد محمود الزرعوني، ومحمد سالم المحضار.