«المدرسة الهولندية» تصنع «نصف البطولات الجزراوية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

رغم أن مارسيل كايزر مدرب الجزيرة الحالي ليس معروفاً بالنسبة للكثير من متابعي دورينا، إلا أن الجزيرة أسند إليه مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم، ورغم أن البعض توقع تعاقد «فخر أبوظبي» مع مدرب من أصحاب الأسماء الرنانة، إلا أن ما حدث عكس ذلك، نظراً لوجود عدة معايير محددة وضعتها الإدارة الجزراوية في الشخص الذي سوف يتولى المهمة أهمها وأبرزها وفي مقدمتها تماشي فكره مع الفكر السائد في النادي بشكل عام بداية من المراحل السنية مروراً بفرق الناشئين وصولاً للفريق الأول، وتوافرت الشروط في شخص كايزر ليخلف مواطنه المخضرم هينك تين كات.

وتسير كرة القدم في نادي الجزيرة وفق آلية محددة وفكر واحد، سواء في التدريبات أو طريقة اللعب بداية من دخول الطفل الصغير لمدارس الكرة حتى الوصول إلى مرحلتي الشباب والفريق الأول.

ومنذ عام 2013 تحديداً عمدت إدارة «فخر أبوظبي» إلى اعتماد المدرسة الهولندية كنهج عام داخل النادي، وذلك منذ أن كان يتولى الهولندي المخضرم فيرسلاين إدارة أكاديمية النادي، ومنذ ذلك الوقت أصبح الفكر الهولندي هو السائد داخل جدران الجزيرة.

وأثبت هذا الفكر نجاحه في عدة محاور، أولها على صعيد البطولات، حيث نجح في حصد نصف بطولات النادي منذ إنشائه، بالحصول لقب الدوري وبطولتين لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وعلى صعيد تخريج المواهب فقد برع الجزيرة في تخريج مجموعة من اللاعبين المميزين على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي أكدت حضورها بشكل لافت وأثبتت جدارتها مع النادي أو المنتخبات الوطنية وفي مقدمة هذه الأسماء لاعب الوسط محمد جمال وكذلك محمد العطاس وأحمد العطاس وغيرهم من اللاعبين الذين برزوا بصورة كبيرة.