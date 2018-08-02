«الشارقة الرياضي» يختتم معسكره الصيفي

الشارقة (الاتحاد)

اختتم مجلس الشارقة الرياضي، مساء أمس الأول، فعاليات معسكر صيف الشارقة الرياضي، الذي بدأت فعالياته من الشهر الماضي، بمشاركة 155 طالباً وطالبة من مختلف الأعمار، في حفل رسمي أقيم في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بهدف خلق بيئة متكاملة، يستفيد منها المنتسبون خلال عطلتهم الصيفية وأوقات الفراغ.

حضر حفل الختام حمد بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس الاستشاري رئيس مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي، وسعيد الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس التعليم بالشارقة رئيس نادي المدام الرياضي، وصالح عاشور عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وعبد العزيز النعيمي رئيس نادي خورفكان الرياضي الثقافي، والدكتور عبدالعزيز بني رشيد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، وعمران الشامسي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ومحسن مصبح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، وعدد من كبار المسؤولين في المجلس والأندية الرياضية في إمارة الشارقة، وممثلي الدوائر الحكومية والعائلات وأولياء الأمور.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن فعاليات المعسكر الصيفي جاءت انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لضرورة تهيئة الأجواء للنشء، والاستغلال الأمثل لأوقات فراغهم، والاستفادة من فترة العطلة الصيفية لممارسة الرياضات، واستثمار جميع القدرات والمهارات الخاصة بهم، حيث يشكل محطة لتخريج الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، لبناء جيل واعٍ، حيث ضم المعسكر العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة، سواء الرياضية أو الثقافية أو التعليمية أو الترفيهية، بما يتوافق أيضاً مع رسالة مجلس الشارقة الرياضي في غرس روح القيم والعمل الجماعي.