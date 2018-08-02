الشارقة يفوز على ليونيداس الهولندي

عماد النمر (الشارقة)

فاز الشارقة على ليونيداس الهولندي أحد فرق الدرجة الثالثة بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول، ضمن المعسكر الإعدادي للفريق في هولندا، أحرز البرازيلي إيجور كرونادو ويوسف سعيد هدفي اللقاء.

بدأ الشارقة اللقاء بتشكيلة تضم كلاً من الحارس أحمد ديدا، علي الظنحاني، شاهين عبدالرحمن، عبدالله عقيل، محمد سالم، محين خليفة، أحمد الزري، ريان منديز، محمد الشحي، يوسف سعيد، ايجور كورونادو، وفي الشوط الثاني شارك كل من مايد محسن وشكوروف وعبد الله السويدي وحمد إبراهيم وخليفة الحمادي وسيف عبد الرزاق.

جاء المباراة متوسطة المستوى في شوطها الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، وتحسن الأداء في الشوط الثاني الذي سيطر عليه الشارقة، ونجح البرازيلي إيجور في أول ظهور له أن يضع بصمته بالهدف الأول في الدقيقة 55، بعدما توغل في منطقة الجزاء من ناحية اليمين، وسدد في الزاوية الضيقة، وواصل الشارقة سيطرته حتى سجل الهدف الثاني عن طريق يوسف سعيد في الدقيقة 82 الذي استفاد من ركنية قابلها مباشرة داخل المرمى.

ومنح الجهاز الفني بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق التدريبات اليوم.

وكان الشارقة قد خاض تجربة واحدة في معسكره بألمانيا ضد الكويت الكويتي، وفاز فيها 3/‏1، ومن المنتظر أن يخوض تجربته الثالثة أمام التعاون السعودي بعد غدٍ، قبل أن يختتم مبارياته الودية أمام فريق أيندهوفن الهولندي في التاسع من الشهر الجاري، يعود بعدها للبلاد لاستكمال فترة الإعداد، استعداداً للموسم الجديد.