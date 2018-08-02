الوصل يتعادل مع «قاهر الريال»

مراد المصري (دبي)

تعادل الوصل مع فريق الكوركون الإسباني بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت أمس الأول، وذلك في إطار المعسكر الخارجي الذي يقيمه «الإمبراطور» حالياً في إسبانيا، سجل هدف الوصل البرازيلي كايو في الدقيقة 20، بعد دقيقتين من تقدم الفريق المنافس.

وبرغم أن الكوركون يعتبر من الفرق من المتواضعة في إسبانيا، لكنه ما زال يمتلك شهرة راسخة في ذاكرة عشاق كرة القدم، وتحديداً النادي الملكي ريال مدريد، حيث سبق له الفوز على الريال برباعية نظيفة ليقصيه من الدور الرابع لمسابقة كأس ملك إسبانيا، حيث كان الفريق يوجد في دوري الدرجة الثالثة وقتها، فيما امتلك الريال كتيبة زاخرة من النجوم.

وشكلت المباراة فرصة جيدة للإمبراطور للوقوف على جاهزية لاعبيه، حيث أشرك الجهاز الفني 15 لاعباً اللقاء، وهم: يوسف الزعابي، عبد الله جاسم، وحيد إسماعيل، هزاع سالم، عبد الله صالح، حميد عباس، حمد البلوشي، سالم العزيزي، ناصر نور، كايو، خليل خميس، أحمد سالم، عبد الله خميس، يوسف أحمد وخالد الشيباني، علماً بأن الفريق افتقد لخدمات خميس إسماعيل وعلي سالمين اللذين انضما إلى معسكر منتخبنا الوطني.