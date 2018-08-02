«المهاجم المقيم».. سلاح الأندية في الموسم الجديد !

وليد فاروق (دبي)

يبدو أن الموسم الكروي الجديد سيشهد العديد من الأمور المختلفة، والتي لم تكن مألوفة سلفاً، ولعل أبرزها اتجاه العديد من الأندية إلى الاعتماد على اللاعبين «المقيمين»، أو «مواليد الدولة» من أجل تدعيم صفوفها، وبعدما وجدت ضالتها في هؤلاء اللاعبين، وبتكلفة مادية تقل كثيراً عن أي صفقات أخرى.

الشواهد حتى الآن تشير إلى أن الإقبال يبدو كبيراً على ضم عناصر مميزة من المقيمين أو من مواليد الدولة، وذلك تنفيذاً لقرار اتحاد كرة القدم في مايو الماضي بالسماح بتسجيل 36 لاعباً في قائمة كل فريق أول، من بينهم 26 لاعباً من فئة مواطني الدولة وحملة جواز سفر وأبناء المواطنات، على ألا يزيد عدد اللاعبين من مواطني الدولة على 22 لاعباً.

ويسمح القرار بقيد 6 لاعبين كحد أقصى من فئة مواليد الدولة أو المقيمين فيها، بواقع 3 لاعبين لكل فئة، وأربعة لاعبين أجانب كحد أقصى، ومن دون تحديد الجنسية، بشرط أن يكون من مواليد من مواليد عام 2002 فما دون.

حتى الآن سارع أكثر من نادٍ للإعلان فعلياً عن قيد عدد من اللاعبين ضمن هذه الفئة، ومعظمهم يلعبون في مراكز الهجوم، علماً بأن هناك أندية لم تعلن رسمياً عن هذه الخطوة، خاصة أن عدداً من هؤلاء اللاعبين موجودون في مراحل الفئات السنية لهذه الأندية، وبالتالي فإن الأمر يبدو أقرب إلى تصعيدهم للفريق الأول.