«معركة الوسط» تستقطب 37 لاعباً

علي الزعابي (أبوظبي)

تسارعت وتيرة انتقال اللاعبين إلى الأندية منذ فتح باب التسجيل في العاشر من يوليو الماضي، حيث عملت الأندية على استقطاب أكبر عدد من اللاعبين قبل بدء فترة التحضيرات والمعسكرات الخارجية بهدف ضمان أكبر قدر من الاستقرار على مستوى التشكيلة واللاعبين، والتجانس المطلوب قبل بداية الموسم الجديد.

وعمدت الأندية على سد النقص الذي تعاني منه وتدعيم نقاط الضعف، بعد الاطلاع على التقارير الفنية للمدربين الذين بقوا على رأس مناصبهم للموسم الجديد، بالإضافة إلى المدربين الجدد الذين عملوا على تقييم اللاعبين، وانتهت معظم الأندية من التعاقدات مع الأجانب، حيث عمل البعض على إنهاء هذا الملف مبكراً من أجل التفرغ لحصد صفقات المواطنين، بينما تحفظ البعض من أجل ضمان جودة اللاعبين ودقة الاختيار.

ومن خلال التعاقدات التي بلغت 88 لاعباً مواطناً وأجنبياً، فإن النسبة العظمى كانت في خط الوسط، والذي ارتأت فيه الأندية حاجتها الأكبر، سواء على مستوى الوسط المدافع أو المهاجم، حيث بلغ عدد صفقات لاعبي الوسط 37 لاعباً كأكثر المراكز استقطاباً، بينما جاء المهاجمون في المركز الثاني بـ 26 مهاجماً، سواء على مستوى رؤوس الحربة أو الأطراف، فيما جاءت صفقات الخلفي بـ 18 مدافعاً في مراكز قلب الدفاع أو الظهيرين، وكان حراس المرمى هم الأقل طلباً من قبل الأندية بـ 7 صفقات.

ولم يكن غريباً أن يكون مركز لاعب خط الوسط الأكثر طلباً هذا الصيف، نظراً لكثرة التغييرات الفنية التي تعيشها الأندية على مستوى التكتيك، في سبيل الوصول إلى الخطة المناسبة، فهناك بعض الأندية تمتلك لاعبين مواطنين على مستوى عالٍ في خط الوسط، وهناك بعض الأندية التي تعمل على استقطاب الأجانب في خط الوسط لعدم توافر العناصر القوية من المواطنين. ويعتبر نادي الفجيرة الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات حتى الآن، بعد إبرامه 12 صفقة، يليه نادي اتحاد كلباء بـ 11 صفقة متساوياً مع دبا الفجيرة بنفس العدد، ومن بعدهم ناديا بني ياس والإمارات بـ 8 صفقات، ويليهم النصر والظفرة بـ 7 صفقات، وتعاقد الشارقة مع 6 لاعبين، بينما وقع الجزيرة وعجمان وشباب أهلي دبي مع 5 لاعبين، فيما تعاقد الوحدة مع لاعب واحد حتى الآن، ولم يبرم العين بطل ثنائية الموسم الماضي أي صفقة حتى الآن.