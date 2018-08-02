  • الجمعة 21 ذي القعدة 1439هـ - 03 أغسطس 2018م

تركيز وحماس في تدريبات العين

«الزعيم» جاهز لرد الاعتبار أمام وفاق سطيف
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 03 أغسطس 2018

زغرب (الاتحاد)

يختتم العين الليلة تحضيراته لمواجهة وفاق سطيف الجزائري غداً في المواجهة المهمة والمرتقبة على ملعب ماكسمير في العاصمة الكرواتية زغرب، ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، ويسعى«الزعيم» لرد الاعتبار بعد خسارة مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، حيث سيكون الفريق مطالباً بالتفوق بثنائية نظيفة، أو بفارق هدف، بداية من ثلاثة أهداف مقابل هدفين فما فوق، أما في حال انتهاء الزمن الأصلي من المباراة بفوز العين 2-1، فستذهب المباراة إلى ركلات الجزاء لمعرفة هوية الفريق المتأهل إلى ثمن النهائي.

وسيغيب عن العين 4 لاعبين الذين التحقوا بصفوف المنتخب الوطني، وهم: محمد أحمد ومهند سالم العنزي وأحمد برمان ومحمد بو سندة، حيث غادروا معسكر فريق العين في كرواتيا للانضمام إلى معسكر منتخبنا الوطني في النمسا.

واعتبر إسماعيل أحمد، مدافع فريق نادي العين ومنتخبنا الوطني، فترة الإعداد الخارجي التي تسبق انطلاقة الموسم، من أهم المراحل الخاصة بتجهيز الفريق لتحدياته الكبيرة واستحقاقاته المهمة على الصعد كافة، محلياً، إقليمياً، قارياً وعالمياً، خصوصاً وأن العين يعد أحد أكثر الأندية مشاركة في البطولات، كما أن الفريق مطالب دائماً بالظهور المشرف الذي يتسق مع طموحات كل منتسب لهذا الكيان، وإسعاد الجماهير المحبة والمخلصة لشعار النادي.

وأكمل: جميع لاعبي العين بالمعسكر يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعملون على مضاعفة جهودهم خلال الجرعات التدريبية المكثفة على النحو المطلوب للخروج بأكبر المكاسب المرجوة.

وزاد: ندرك جيداً أهمية الموسم الكروي الحالي بالنسبة لنا في نادي العين، ورغبتنا قوية على تحقيق الأهداف المرجوة في موسم يتزامن مع اليوبيل الذهبي للنادي، الأمر الذي يحفزنا على تجاوز الشعور بالتعب والإرهاق واستعدادات الفريق في تصاعد مستمر لبلوغ درجة الجاهزية المرجوة للاستحقاقات المهمة التي تنتظرنا في الموسم الحالي. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 