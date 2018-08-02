«الزعيم» جاهز لرد الاعتبار أمام وفاق سطيف

زغرب (الاتحاد)

يختتم العين الليلة تحضيراته لمواجهة وفاق سطيف الجزائري غداً في المواجهة المهمة والمرتقبة على ملعب ماكسمير في العاصمة الكرواتية زغرب، ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، ويسعى«الزعيم» لرد الاعتبار بعد خسارة مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، حيث سيكون الفريق مطالباً بالتفوق بثنائية نظيفة، أو بفارق هدف، بداية من ثلاثة أهداف مقابل هدفين فما فوق، أما في حال انتهاء الزمن الأصلي من المباراة بفوز العين 2-1، فستذهب المباراة إلى ركلات الجزاء لمعرفة هوية الفريق المتأهل إلى ثمن النهائي.

وسيغيب عن العين 4 لاعبين الذين التحقوا بصفوف المنتخب الوطني، وهم: محمد أحمد ومهند سالم العنزي وأحمد برمان ومحمد بو سندة، حيث غادروا معسكر فريق العين في كرواتيا للانضمام إلى معسكر منتخبنا الوطني في النمسا.

واعتبر إسماعيل أحمد، مدافع فريق نادي العين ومنتخبنا الوطني، فترة الإعداد الخارجي التي تسبق انطلاقة الموسم، من أهم المراحل الخاصة بتجهيز الفريق لتحدياته الكبيرة واستحقاقاته المهمة على الصعد كافة، محلياً، إقليمياً، قارياً وعالمياً، خصوصاً وأن العين يعد أحد أكثر الأندية مشاركة في البطولات، كما أن الفريق مطالب دائماً بالظهور المشرف الذي يتسق مع طموحات كل منتسب لهذا الكيان، وإسعاد الجماهير المحبة والمخلصة لشعار النادي.

وأكمل: جميع لاعبي العين بالمعسكر يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعملون على مضاعفة جهودهم خلال الجرعات التدريبية المكثفة على النحو المطلوب للخروج بأكبر المكاسب المرجوة.