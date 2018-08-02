زاكيروني: برنامج «الأبيض» يراعي مصالح الأندية

سالزبورج (الاتحاد)

دشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمس معسكره الخارجي المقام في مدينة سالزبورج النمساوية، والذي سيستمر حتى التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن البرنامج التحضيري للأبيض، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً.

ويشارك في تدريبات الأبيض 18 لاعباً هم : فهد محمد الظنحاني، مهند سالم العنزي، محمد أحمد غريب، محمد مرزوق المطروشي، محمود خميس الحمادي، محمد برغش المنهالي، الحسن صالح، خليفة مبارك غانم، وليد عباس مراد، أحمد برمان علي، خميس إسماعيل خميس، علي حسن سالمين، سيف راشد ناصر، ماجد حسن الأحمدي، إسماعيل سالم الحمادي، علي أحمد مبخوت، أحمد خليل الجنيبي وسعيد جاسم صالح. من جهته قرر الجهاز الفني إعفاء حارس الجزيرة علي خصيف من المعسكر بداعي الإصابة التي لحقت به خلال معسكر النادي بهولندا، حيث ضم بدلاً عنه حارس الظفرة خالد السناني الذي من المنتظر أن يصل إلى سالزبروج غداً.

كما أعفى الجهاز الفني مدافع شباب الأهلي دبي محمد سبيل من المعسكر بداعي الإصابة التي لحقت به في معسكر النادي بإسبانيا، فيما وافق الجهاز الإداري والفني على طلب اللاعب عمر عبدالرحمن بمنحه عدة أيام لظروفه الخاصة، حيث توجد اللاعب في مقر البعثة قبل أن يغادر عائداً إلى البلاد.

الجدير بالذكر، أن لاعبي العين خالد عيسى، إسماعيل أحمد، بندر الاحبابي، عامر عبد الرحمن الحمادي وريان يسلم سيلتحقون بالمعسكر بعد غد، وذلك بعد فراغهم من مباراة الإياب أمام فريق وفاق سطيف الجزائري ضمن دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم والتي ستلعب غدا في كرواتيا.