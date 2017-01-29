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المواجهة «35» تدشِّن أولى البطولات الأربع الكبرى

فيدرر ونادال.. «صراع الجبابرة» في النهائي الحلم
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

ملبورن (د ب أ)

ربما كان حلماً، لكنّ أحداً لم يتوقع بشكل كبير أن يتحقق وأن يبلغ لاعبا التنس السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم، وهما يستعيدان ذكريات الأمجاد الغابرة في أولى البطولات الأربع الكبرى. ولم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن تكون عودة المواجهات بين اللاعبين من خلال المباراة النهائية الحاسمة على لقب أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى.

عندما يلتقي الغريمان التقليديان في «صراع الجبابرة» في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في المواجهة رقم 35 التي تجمع بينهما على مدار مسيرتهما الرياضية،

اليوم، ستكون المباراة حلقة جديدة في سلة المواجهات المثيرة بينهما على مدار مسيرتهما الرياضية. سيطر كل من اللاعبين على عالم التنس لسنوات طويلة، كما اعتلى كل منهما صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس لفترات طويلة وجمع اللاعبان، فيما بينهما 31 لقباً ببطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، ويتفوق فيدرر على نادال في معظم الإحصائيات ولكن النجم الإسباني يتفوق في المواجهات المباشرة.

واعترف نادال، بعد فوزه على البلغاري جريجور ديميتروف في الدور قبل النهائي للبطولة الحالية، بأنه «لم يتوقع أحد أن يكون النهائي بيننا، خصوصاً أنها البطولة الكبرى الأولى هذا العام».

وقال فيدرر، بعد فوزه على مواطنه ستانيسلاس فافرينا في المباراة الأخرى في المربع الذهبي للبطولة: «من الرائع أن تسنح لنا فرصة الاستمتاع بهذه اللحظة. إنني سعيد بالنسبة لي وله». كما وصف المباراة بأنها «مواجهة ملحمية مع المقاتل رافا». كما فجَّر هذا النهائي سعادة مشجعي التنس ليس في أستراليا فقط وإنما في معظم أنحاء العالم. وكان فافرينكا قد اعترف قبل مباراته أمام فيدرر بأنه لا يتوقع أن يجد مساندة كبيرة من 15 ألف مشجع في المدرجات. ... المزيد
     
 

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