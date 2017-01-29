فيدرر ونادال.. «صراع الجبابرة» في النهائي الحلم

ملبورن (د ب أ)

ربما كان حلماً، لكنّ أحداً لم يتوقع بشكل كبير أن يتحقق وأن يبلغ لاعبا التنس السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم، وهما يستعيدان ذكريات الأمجاد الغابرة في أولى البطولات الأربع الكبرى. ولم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن تكون عودة المواجهات بين اللاعبين من خلال المباراة النهائية الحاسمة على لقب أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى.

عندما يلتقي الغريمان التقليديان في «صراع الجبابرة» في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في المواجهة رقم 35 التي تجمع بينهما على مدار مسيرتهما الرياضية،

اليوم، ستكون المباراة حلقة جديدة في سلة المواجهات المثيرة بينهما على مدار مسيرتهما الرياضية. سيطر كل من اللاعبين على عالم التنس لسنوات طويلة، كما اعتلى كل منهما صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس لفترات طويلة وجمع اللاعبان، فيما بينهما 31 لقباً ببطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، ويتفوق فيدرر على نادال في معظم الإحصائيات ولكن النجم الإسباني يتفوق في المواجهات المباشرة.

واعترف نادال، بعد فوزه على البلغاري جريجور ديميتروف في الدور قبل النهائي للبطولة الحالية، بأنه «لم يتوقع أحد أن يكون النهائي بيننا، خصوصاً أنها البطولة الكبرى الأولى هذا العام».