كأس آسيا «الإمارات 2019».. «الفريق المضيف».. تجربة في مقطع فيديو

أبوظبي (الاتحاد)

قدم مجموعة من الطلاب الموهوبين أنفسهم في مقطع تعريفي عن دورهم خلال الحملة الخاصة ببطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، التي تستضيفها الإمارات من 5 يناير إلى الأول من فبراير، وسوف تتابع اللجنة المحلية المنظمة تجربتهم من خلال هذه المرحلة وحتى البطولة، وينتمي الطلاب إلى برنامج «الفريق المضيف»، والذي تم كشف النقاب عنه مؤخراً من قبل اللجنة المنظمة المحلية للبطولة.

وكان المقدم الرئيسي لبرنامج «الرياضة اليوم» كريس ماكاردي، قد تحدث إلى عدد من أعضاء الفريق الضيف خلال جلسة حوارية في استاد مدينة زايد الرياضية، مشدداً على دورهم الفعال في نشر الوعي الخاص بالبطولة عبر مختلف المجتمعات في جميع أنحاء الدولة.

وشارك الفريق في مجموعة واسعة من الأنشطة، تنوعت بين زيارة السفارات إلى النشر حول البطولة على شبكات التواصل الاجتماعي، والعمل بشكل مكثف لبناء قناة ثنائية الاتجاه مع المجتمعات المتنوعة التي تمثل الدول المتنافسة في البطولة.

وقال عضو الفريق خالد المنصوري: «أنا متحمس جداً للبطولة، والتي تعد أحد أكبر الأحداث الرياضية التي تستضيفها الإمارات». وأضاف: «منذ بدء هذا البرنامج، شاركنا في التواصل مع جميع المجتمعات والثقافات ومشجعي كرة القدم لإيصال شغف روح البطولة ليحظى كل منتخب بميزة دعم مشجعيه، فضلاً عن تحقيق الطموحات بإحساسهم وكأنهم في وطنهم».