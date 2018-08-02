النصر يعير العمري إلى ساجان توسو الياباني

وليد فاروق (دبي)

أعلن نادي النصر عن موافقته على إعارة مدافعه اللبناني جوان العمري إلى نادي ساجان توسو الياباني حتى نهاية عام 2018، وسيزامل العمري النجم الاسباني فرناندو توريس والدولي الكولومبي السابق فيكتور إباردو، في الفريق الذي يدرّبه الإيطالي ماسيمو فيكدينتي، ليصبح بذلك العمري أول لاعب يحترف بالدوري الياباني. يذكر أن العمري مرتبط بعقد مستمر مع النصر لنهاية الموسم الحالي بعدما لعب في صفوفه لموسم ونصف الموسم، عقب انتقاله إليه من فريق سيفا سبور التركي.

ومن المقرر أن يعلن النصر عن محترفه الأجنبي الرابع بديل العمري في غضون الأيام القليلة المقبلة.

من جانب آخر، حقق النصر الفوز على فريق سبورتفيرنينج «أو إس إس 1920»، أحد أندية الدرجة الثانية الهولندي، بهدف وحيد في ثاني مباريات «العميد» التجريبية بمعسكره الخارجي المقام حاليا بمدينة ميرلو الهولندية استعداداً للموسم الكروي الجديد.

أحرز الهدف سالم صالح في الدقيقة 54 في المباراة التي شهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي اللقاء.