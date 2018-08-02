هنادي السويدي: البيئة الإماراتية محفّزة للإبداع

محمد عبدالسميع (الشارقة)
«لا أحد يفهم أحلامك بقدر ما تفهمها أنت، أفعل ما تؤمن به أنت لأنها في النهاية حياتك أنت، خير لك أن تسير كالسلحفاة في الطريق الصحيح على أن تكون كالغزال في الطريق الخطأ، فكل له أثر: الإنسان، الحيوان، الآلة، فاترك بصمتك»، هذا ما بدأت به الدكتورة هنادي السويدي الفنانة والهاوية للفن والتصوير. هي من مواليد الشارقة، حاصلة على دكتوراه الفلسفة في الموهبة والإبداع، واستشارية في المجال التربوي ومقيّم جوائز التميز المؤسسي، ومتذوقة للشعر وكاتبة وهاوية للطبيعة، كما شاركت في العديد من المعارض الفنية داخل الدولة وخارجها، وقد حصلت على العديد من الجوائز منها جائزة التصوير الفوتوغرافي من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1996م.
وجدت السويدي ضالتها في التصوير عبر الهاتف المحمول والانستغرام بعيداً عن صخب الحياة من خلال تأمل الطبيعة في ساعات الصباح الأولى أو مع الغروب بزيارة البحر أو البر في الدولة أو من خلال رحلات السفر.
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وأشارت السويدي إلى أن البيئة الإماراتية بفضل رؤية وطموح قيادتها المبدعة، صارت بيئة مثالية محفزة للإبداع وجاذبة لمحترفي الفن من جميع أنحاء العالم. والدليل انتشار العديد من الغاليريهات التي تخصصت في عرض وبيع الأعمال التشكيلية ذات القيمة العالية بالمعايير العالمية، ومعارض ومسابقات التصوير الفوتوغرافي، ومتاحف الفنون المتنوعة واستقطابها للعديد من المهرجانات والفعاليات على مدار العام.
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وأكدت على أن الموهوب كنز يجب أن نكتشفه، لأننا بحاجة لاستثمار هذا الكنز.