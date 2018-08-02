سيؤول (د ب ا)

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، أمس، قرار شركات السيارات الفارهة «بي.إم.دبليو» و«فيراري» و«لامبورجيني» استدعاء حوالي 270 سيارة في كوريا الجنوبية، لإصلاح عيوب فنية فيها.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار أحدث سلسلة من عمليات السحب التي يقوم بها منتجو السيارات والمستوردون، لضمان أن تلبي المركبات متطلبات السلامة في كوريا الجنوبية.

وتعتزم الشركات الثلاث سحب 10 طرز مختلفة، يبلغ مجموعها 270 سيارة، وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان: «إن الطرز هي سيارة فيراري كاليفورنيا الرياضية المستوردة من قبل فورزا موتورز كوريا ولامبورجيني أفينتادور كوبيه التي تستوردها أودي فولكسفاجن كوريا».

وقال البيان: «إن المشكلات التي تحتاج إلى إصلاح هي نظام الوسادة الهوائية الذي يعمل بشكل غير صحيح في سيارة فيراري كاليفورنيا، وبرنامج التحكم في المحرك في سيارة لامبورجيني».

ويمكن لأصحاب السيارات زيارة مراكز إصلاح وخدمات مخصصة لإصلاح الأجزاء مجاناً، ابتداءً من اليوم الجمعة.