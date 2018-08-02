أدنى مستوى للطلب على الذهب العالمي منذ 2009

لندن (رويترز)

قال مجلس الذهب العالمي في تقرير أمس، إن الطلب العالمي على الذهب انخفض ستة بالمئة في النصف الأول من العام، ما عزاه بشكل أساسي إلى انخفاض حاد في مشتريات صناديق المؤشرات.

وقال إن الطلب العالمي على المعدن النفيس بلغ 1959.9 طن بين يناير ويونيو، انخفاضاً من 2086.5 طن في الفترة نفسها من 2017. وهذا أدنى مستوى لنصف أول بأكمله منذ 2009.

وبالنسبة للربع الثاني من العام، انخفض الطلب أربعة بالمئة على أساس سنوي إلى 964.3 طن. وتراجعت مشتريات الذهب بهدف الاستثمار تسعة بالمئة، بفعل انخفاض بنسبة 46% في مشتريات صناديق المؤشرات.

وانخفضت مشتريات البنوك المركزية سبعة بالمئة بين أبريل ويونيو، وأدى ضعف السوق الهندية إلى تراجع الإقبال على الحلي، أكبر مصدر للطلب، اثنين بالمئة. وقال إن الطلب على الحلي لم يستفد من تراجع بنسبة 5.4% في الأسعار.