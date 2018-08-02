الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة

شريف عادل (واشنطن)

كما كان متوقعاً، ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «البنك المركزي» أمس الأول معدلات الفائدة على أمواله عند مستوى 1.75%-2%، مؤكداً استمرار قوة الاقتصاد، وألمح إلى إجراء رفعين آخرين قبل نهاية العام، ليصل إجمالي عدد مرات رفع معدلات الفائدة على الدولار إلى أربع مرات خلال العام الحالي، حيث سبق ورفعها البنك في مارس ويونيو من هذا العام.

وفي بيان في نهاية اليوم الثاني للاجتماعات، قال البنك إن «سوق العمل مازالت تقوى، والنشاط الاقتصادي لا يزال يرتفع بمعدل قوي»، ويعتبر معدل الفائدة على أموال البنك الفيدرالي أحد أهم المؤشرات التي تستخدمها البنوك عند تحديد معدلات الفائدة على الودائع لديها وعلى قروضها للبنوك الأخرى، كما قروض الرهن العقاري والسيارات والقروض النقدية، للأفراد وللشركات، في الولايات المتحدة وكل دول العالم. ورفع البنك معدلات الفائدة على أمواله 7 مرات منذ عام 2015، وكانت جميعها بمقدار 25 نقطة أساس أو ربع بالمائة. وتعكس معدلات الفائدة السائدة في الأسواق حالياً للمدد المختلفة، بالإضافة لبعض منتجات المشتقات، توقعات على نطاق واسع برفع معدلات الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الحالي، في سبتمبر ثم في ديسمبر القادمين.

ويحاول البنك الفيدرالي، من خلال رفع الفائدة تدريجياً، الموازنة بين تهدئة الاقتصاد الأميركي الذي يبدو كما لو كان مشتعلاً، مع تجنب الانزلاق في ركود يعصف بكل ما تم تحقيقه خلال السنوات السابقة.

وقال توماس سيمونز، كبير الاقتصاديين بقسم سوق المال في بنك الاستثمار والخدمات المالية جيفريز «هذا أكثر بعض الشيء مما كنا نتوقع».