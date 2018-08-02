تقرير: أميركا قد تتدخل للحد من تخفيض العملات الرئيسة أمام الدولار

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة إي.دي.إس.إس إلى أن هناك احتمالية أن تفاجئ الإدارة الأميركية الأسواق المالية، من خلال التدخل للحد من عملية تخفيض العملات الأساسية أمام الدولار، عبر عدة وسائل منها لرفع مستويات السيولة، وإعلان موقف واضح اتجاه الدول التي تقوم بتخفيض عملاتها وعلى رأسها الصين، حيث انخفض اليوان الصيني أمام الدولار إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2014.

ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة قد تأتي لحماية الصادرات الأميركية التي ستتأثر بشكل كبير جراء انخفاض العملات أمام الدولار، وبالتالي ستعرقل الإجراءات التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال فرض الرسوم التجارية لتخفيف العجز التجاري.

وقال التقرير إن برنامج الرئيس ترامب ماضٍ قدماً في تحقيق مصلحة أميركا أولاً، وهو مستمر في فرض الرسوم التجارية وقام برفعها أمس الأول على الواردات الصينية من 10% إلى 15%، وفي نفس الوقت لا يزال هناك باب مفتوح للتفاوض، بما يعني أن هناك إصراراً على إرجاع المكتسبات الاقتصادية إلى الداخل الأميركي بأي وسيلة كانت.