البنوك الإسلامية ترفع حصتها إلى %20.6 من إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي

يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت حصة البنوك الإسلامية العاملة بالدولة (8 بنوك) من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 20.6% تعادل 565 مليار درهم، بنهاية النصف الأول من 2018 مقارنة مع حصة بلغت 20.4% تعادل 550 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.
وجاءت الزيادة في حصة البنوك الإسلامية نتيجة نمو أصولها بنسبة 2.7% خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 مقارنة بنسبة نمو بلغت 1.9% للبنوك التقليدية (41 بنكا) العاملة بالدولة خلال الفترة ذاتها.
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وضخت البنوك الإسلامية 13.7 مليار درهم قروضا وتمويلات جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليرتفع رصيد محفظة التمويل والإقراض المصرفي لديها إلى 367.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2018 ، فيما قدمت البنوك التقليدية 28.3 مليار درهم قروضا جديدة خلال نفس الفترة لترتفع محفظتها الإجمالية للائتمان المصرفي إلى 1.255 تريليون درهم.
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