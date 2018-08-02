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قدمت 1.9 مليار درهم قروضاً جديدة للأفراد واستثمرت 700 مليون درهم في الأسهم

البنوك الإسلامية ترفع حصتها إلى %20.6 من إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي
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تاريخ النشر: الجمعة 03 أغسطس 2018

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت حصة البنوك الإسلامية العاملة بالدولة (8 بنوك) من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 20.6% تعادل 565 مليار درهم، بنهاية النصف الأول من 2018 مقارنة مع حصة بلغت 20.4% تعادل 550 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.

وجاءت الزيادة في حصة البنوك الإسلامية نتيجة نمو أصولها بنسبة 2.7% خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 مقارنة بنسبة نمو بلغت 1.9% للبنوك التقليدية (41 بنكا) العاملة بالدولة خلال الفترة ذاتها.

وارتفعت الأصول لدى البنوك الإسلامية بدعم من النمو في محفظة الائتمان التي زادت بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بنمو بلغت نسبته 2.3% للبنوك التقليدية.

وضخت البنوك الإسلامية 13.7 مليار درهم قروضا وتمويلات جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليرتفع رصيد محفظة التمويل والإقراض المصرفي لديها إلى 367.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2018 ، فيما قدمت البنوك التقليدية 28.3 مليار درهم قروضا جديدة خلال نفس الفترة لترتفع محفظتها الإجمالية للائتمان المصرفي إلى 1.255 تريليون درهم.

وركزت البنوك الإسلامية تمويلاتها على القطاع الصناعي والتجاري الخاص بالدولة حيث قدمت تسهيلات وقروضا مصرفية لهذا القطاع بقيمة 9 مليارات درهم تقريباً خلال الفترة. ... المزيد
     
 

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