«طيران الإمارات» تزيد رحلاتها إلى هولندا مطلع ديسمبر المقبل

دبي (الاتحاد)

‬أعلنت «‬طيران ‬الإمارات» أمس في بيان ‬عن ‬تعزيز ‬خدماتها ‬إلى ‬هولندا ‬بإضافة ‬خمس ‬رحلات ‬أسبوعياً ‬إلى ‬العاصمة ‬أمستردام ‬تلبية ‬للطلب ‬المتزايد ‬من ‬قبل ‬العملاء. ‬وسوف ‬تعزز ‬الرحلات ‬الجديدة ‬الرحلتين ‬اليوميتين ‬القائمتين ‬حالياً ‬وتتيح ‬توقيت ‬سفر ‬أكثر ‬ملاءمةً ‬لزوار ‬دبي ‬وتوفر ‬إمكانية ‬مواصلة ‬السفر ‬إلى ‬مزيد ‬من ‬الوجهات ‬ضمن ‬شبكة ‬طيران ‬الإمارات ‬العالمية. وسوف يبدأ تشغيل أربع من الرحلات الخمس الجديدة بين دبي وأمستردام اعتباراً من مطلع ديسمبر 2018، في حين ستضاف الرحلة الخامسة في مطلع يناير 2019، ليصبح عندها عدد رحلات طيران الإمارات إلى العاصمة الهولندية 19 رحلة أسبوعياً.

واختارت طيران الإمارات مواعيد ملائمة للرحلات الخمس الجديدة، حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 145» دبي صباح أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت والأحد وتصل إلى مطار أمستردام شيفول الدولي صباحاً أيضاً في وقت يتيح للعملاء إمكانية الاستفادة من يوم كامل في المدينة.

كما يلائم توقيت الرحلات المسافرين إلى أمستردام القادمين بغرض الأعمال من جميع الوجهات العالمية التي تخدمها الناقلة وتشمل جوهانسبرغ وكيب تاون وسيدني وبنغالورو إضافة إلى المسافرين الهولنديين العائدين إلى أمستردام من بانكوك وبالي وموريشيوس وجزر المالديف وسريلانكا.

وتتيح رحلة العودة «ئي كيه 146»، التي تغادر أمستردام صباحاً أيضاً وتصل إلى دبي في المساء، للعملاء الاستفادة من خيارات إضافية عند السفر إلى دبي أو مواصلة رحلاتهم إلى وجهات أخرى تشمل بوكيت وجوهانسبرغ.

وسوف تخدم طيران الإمارات الرحلات الجديدة بطائرات البوينج 777-300ER ‬بتوزيع ‬الدرجات ‬الثلاث: ‬8 ‬أجنحة ‬خاصة ‬في ‬الدرجة ‬الأولى، ‬و42 ‬مقعداً ‬‬في ‬درجة ‬رجال ‬الأعمال، ‬و310 ‬مقاعد للدرجة ‬السياحية.

وتوفر الرحلات الخمس طاقة شحن إضافية على طائرة البوينج 777 ‬تصل ‬إلى ‬20 ‬طناً ‬للرحلة ‬الواحدة ‬في ‬كل ‬اتجاه ‬مع ‬حمولة ‬كاملة ‬من ‬الركاب.