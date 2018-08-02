سعيد بن طحنون يشيد بتجربة «أدنوك» للخدمة الذاتية لتعبئة الوقود

العين (وام)

أشاد معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان بتجربة أدنوك فليكس للخدمة الذاتية لتعبئة الوقود، معتبرا أنها تجسد النجاح الوطني البارز لمؤسسة وطنية عملاقة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وعبر معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان عن سعادته مساء أمس الأول، بالمشاركة في تعبئة الوقود بالخدمة الذاتية في إحدى محطات شركة أدنوك للبترول في منطقة المرخانية بمدينة العين مثمنا الفترة التجريبية لأدنوك فليكس.

كما أشاد معاليه بوجود المرأة المواطنة في تجربة العمل في محطات الوقود التابعة لشركة أدنوك ورغبتهن في العمل بمجال تعبئة الوقود في محطات البترول معربا عن اعتزازه بمشاهدة مواطنات يضطلعن بمهمة تعبئة الوقود وغيرها من الخدمات النفعية الأخرى لأن هذه المهن ليست عيبا كونها تدخل في خدمة الوطن مؤكدا حرصه على تعبئة الوقود بنفسه لدعم نجاح تجربة أدنوك فليكس.

وتتيح خدمة «أدنوك الذكية» الذاتية التي تستخدم أحدث مخرجات التكنولوجيا للعملاء أساليب سداد مالية متنوعة تتلاءم مع تفضيلاتهم وأساليب حياتهم فيما تجنب الاصطفاف في الطوابير في المحطات التي عليها معدلات ازدحام عالية فضلا عن إنها الأكثر سلاسة للعملاء والشركاء وجميع أصحاب المصلحة للحصول على أفضل تجربة ممكنة لخدمة العملاء.