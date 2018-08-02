«أمانة تنفيذي أبوظبي» تنظم لموظفيها مبادرة تركيب الشريحة الذكية

أبوظبي (وام)

نفذت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مبادرة تركيب الشريحة الذكية، والتي تعد إحدى المبادرات التطوعية التي يشرف على تنظيمها فريق السعادة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع.

وتعد مبادرة تركيب الشريحة الذكية إحدى المبادرات الممنهجة التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بهدف تعزيز سعادة الموظفين في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة لهم، حيث تم تسجيل الموظفين للحصول على الشريحة الذكية وتركيبها خلال يومٍ واحد.

وتم خلال المبادرة تركيب الشرائح الذكية لموظفي الأمانة العامة، وموظفي مكتب أبوظبي التنفيذي، حيث تعد هذه الخدمة الجديدة والتي أطلقتها شركة أدنوك للتوزيع، أحد أسهل وأسرع طرق التزود بالوقود والدفع، ويمكن من خلال الشرائح الذكية الدفع مقابل التزود بالوقود دون الحاجة لاستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الآلي عقب تعبئة الحساب الذكي إلكترونياً.

وتعكس المبادرة حرص الأمانة العامة على تعزيز الأجواء الإيجابية والسعادة التي تتميز بها بيئة العمل لديها، إضافة إلى زيادة شعور الموظفين بأهميتهم، وبأنهم جزء من النجاح الذي تحققه الأمانة على مختلف المستويات، ما يسهم في الارتقاء بروح المسؤولية لدى الموظف، وينعكس إيجاباً على مستوى عملهم وإنتاجيتهم.

كما تجسّد المبادرة أهمية الشراكة العميقة بين الجهات الحكومية، والسعي الحثيث نحو رفع الوعي بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية نحو تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، وأحدث المبادرات والخدمات التي تقدمها للجمهور، والتي تسهم في تلبية طموحاتهم ورغباتهم.

ويعمل فريق السعادة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على تنفيذ المبادرات والفعاليات التي تُعنى بإسعاد الموظفين، كما يعد حاضنة تتبنى أفكار الموظفين التي تخدم بيئة العمل لدى الأمانة العامة.

وأعرب موظفو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومكتب أبوظبي التنفيذي، عن خالص امتنانهم لتنظيم مثل هذه المبادرات، والتي تتيح لهم التعرف على أحدث الخدمات الذكية التي تقدمها شركة أدنوك للتوزيع، مؤكدين أهمية المبادرات التي ينظمها فريق السعادة في الأمانة بشكل دوري، ما يسهم في رسم السعادة على الموظفين.