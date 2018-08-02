الصين : مستعدون للرسوم التجارية الأميركية

عواصم (وكالات)

قالت وزارة التجارة الصينية أمس، إن الصين مستعدة تماماً لأي تهديدات من الولايات المتحدة بتصعيد الحرب التجارية بين البلدين، وإنها سترد للدفاع عن كرامتها ومصالح شعبها.

وقالت الوزارة في بيان، إن الصين تلتزم بالحوار أداة لحل النزاعات لكن المعاملة بالمثل والوفاء بالتعهدات شرطان للحوار.

وأثرت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على أسواق المال الصينية. لكن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال، إن الجهود الأميركية للضغط على الصيني ستذهب سدى وحث صناع القرار في الولايات المتحدة على «التحلي بالهدوء».

حثت الخارجية الصينية الولايات المتحدة على أن تعود إلى رشدها، بعد أن سعت إدارة ترامب لتكثيف الضغوط من أجل الحصول على تنازلات تجارية عبر اقتراح فرض رسوم جمركية أعلى بنسبة 25% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.