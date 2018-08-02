الإمارات الأولى شرق أوسطياً والثالثة عالمياً في معدل شراء الفرد للذهب

يوسف العربي (دبي)

حلت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً، والأول شرق أوسطياً، في معدل شراء الفرد للذهب مسجلة متوسط 4.8 جرام من الذهب للفرد، وفق التقرير الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي أمس.

وأفاد التقرير الذي اطلعت «الاتحاد» على نسخة منه أن دولة الكويت جاءت في الترتيب الثاني عربياً بمتوسط 3.7 جرام للفرد، تليها المملكة العربية السعودية بمتوسط 1.7 للفرد.

وسجلت هونج كونج أعلى معدل عالمي لمشتريات الفرد من الذهب بمتوسط 6 جرامات، فيما جاءت سويسرا في الترتيب الثاني بمتوسط 5 جرامات للفرد، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط مشتريات الفرد من الذهب في سنغافورة 3 جرامات، وفي ألمانيا 1.4 جرام و1.1 جرام في تايلاند، مقابل 0.5 جرام في اليابان و0.1 جرام في فرنسا.

وحسب نتائج التقرير الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي، بلغ حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال النصف الأول من العام 2018 نحو 22.1 طن تتوزع بواقع 18.9 للمشغولات، ونحو 3.2 طن للعملات وأدوات الاستثمار.