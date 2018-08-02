النفط يتماسك ويصعد بعد خسائر

طوكيو (رويترز)

زادت أسعار النفط أمس، لتتماسك بعد خسائر تكبدتها في اليومين الأخيرين، جراء زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية، وتجدد المخاوف بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 05.03 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، بما يعادل 0.2% إلى 72.55 دولار للبرميل، بعدما انخفضت 2.5% أمس الأول.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات أو 0.1% إلى 67.72 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 1.6% في الجلسة السابقة.

وتتأثر أسعار النفط بالتوترات الجارية بشأن التجارة العالمية، وينتاب الأسواق القلق إزاء أي تباطؤ للنمو في أنحاء العالم. وانخفضت أسعار خام برنت ما يزيد على ستة بالمئة في يونيو وهبط الخام الأميركي نحو سبعة بالمئة، في أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.