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السباق يزور 6 إمارات لمسافة 865 كلم

«الطرق» تكشف عن الخطة المرورية لـ «طواف دبي»
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

كشفت هيئة الطرق والمواصلات، الراعي الرسمي للقميص الأبيض في طواف دبي للدراجات الهوائية 2017، عن خطتها المرورية لتنظيم الطواف الذي ينطلق صباح الثلاثاء في نسخته الرابعة وبمشاركة 16 فريقاً، يتنافسون على خمس مراحل لمسافات تصل إلى 865 كيلومتراً، انطلاقاً من دبي نحو 6 إمارات في الدولة.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة رئيس فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات والفعاليات السنوية، إن دور الهيئة يتمثل في الحرص على نجاح السباق، بالتعاون والتنسيق مع العديد من الدوائر والجهات الحكومية والخاصة، منها شرطة دبي، اتحاد الدراجات، مجلس دبي الرياضي، لتأمين وسائل السلامة المرورية للمشاركين، من خلال الفريق التشغيلي في الموقع.

وأضافت:«تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة الحركة المرورية بالتنسيق مع المنظمين، وإن الطواف لن يستغرق أكثر من 10 دقائق في الشوارع التي يمر بها لتعود حركة المرور إلى طبيعتها، إلى جانب التقاطعات الرئيسة المحكومة بالإشارات الضوئية، وفق المراحل المخطط لها والمواعيد المعلنة، حيث سيقطع الطواف بعض مناطق وشوارع إمارة دبي من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 03:30 عصراً على النحو التالي:

تنطلق المرحلة الأولى صباح الثلاثاء على مسارها من نادي دبي للرياضات البحرية على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز إلى نخلة جميرا لمسافة 181 كيلومتراً نحو شارع الشيخ زايد، شارع جبل علي لهباب، شارع دبي العين، شارع اللسيلي، شارع القدرة، شارع الإمارات، شارع أم سقيم، الشوارع الداخلية في منطقة موتور ستي، الشارع الداخلي في مدينة دبي الرياضية، شارع حصة، شارع الأصايل، شارع قرن السبخة، شارع الورود، شارع الخيل الأول، شارع النسيم، شارع الفلك، شارع عبدالله عمران تريم، شارع الخدمات بشارع الشيخ زايد، وتنتهي بنخلة جميرا.

وتنطلق المرحلة الثانية يوم الأربعاء المقبل على مسارها من نادي دبي للرياضات البحرية على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إمارة رأس الخيمة لمسافة 187 كيلومتراً، عبوراً من شارع أم سقيم، شارع الخيل، شارع رأس الخور، شارع العوير، شارع الإمارات، والدخول نحو إمارة الشارقة بالاتجاه، وصولاً إلى إمارة رأس الخيمة. ... المزيد
     
 

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