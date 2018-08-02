صفية الحبسي تحمي «الرنجينة» من النسيان

هناء الحمادي (أبوظبي)
حين أعدت صفية الحبسي حلوى «الرنجينة» لزميلاتها في العمل لم يدر في خلدها أن تكون بداية انطلاق خط إنتاج منزلي لهذا الطبق التقليدي، الذي يصنع من الطحين والسمن والتمر، بعد أن دعمنها وشجعنها على المضي قدما في هذا المشروع، الذي ما لبثت أن نفذته، وروجت له على حسابها في تطبيق «إنستغرام». إلى ذلك، تقول «تعد الرنجينة من الأطباق الشهية لدى أهل الإمارات، فهي تحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية للجسم، ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات أو الألوان لإضافتها للطبق، بل التفنن في تقديمها بشكل مختلف وبأحجام صغيرة».
وتتفن الحبسي في إعداد الرنجينة بنكهات مختلفة، في مقدمتها الفستق الحلبي، واللوتس والنوتيلا والهيل والقرفة واللوز، لتناسب مختلف الأذواق.
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وتؤكد الحبسي أن تلك الأكلة الشعبية يمكن أن تعد في البيت، ولا تحتاج إلا لنحو 10 دقائق فقط لإعدادها، مشيرة إلى أنه يمكن تناولها ساخنة، أو باردة، مع فنجان من القهوة.
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وتؤكد الحبسي، صاحبة حساب «a7la_rangena»، أنها أطلقت مشروعها بعد الحصول على رخصة من الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة، موضحة أن «الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفضل الطرق التي تساهم في دعم المشاريع المنزلية، وزيادة إقبال الزبائن على اختيار ما يناسبهم من مذاقات في جميع المناسبات السعيدة مثل حفلات التخرج والدعوات العائلية».