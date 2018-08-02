العيش في المدن المزدحمة سعادة

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت دراسة حديثة أن العيش في مدينة مزدحمة يرتبط بزيادة مستويات السعادة والرضا.
وكتبت الدكتورة جانيت بيكنيل، التي تعمل في جامعة يورك تورنتو الكندية، أن الناس يشعرون برضا كبير عندما يكونون مشغولين، وهو شعور يختبره عادة سكان المناطق الحضرية المزدحمة ذات الوتيرة السريعة.
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وذكرت أن الانشغال عامل مهم في الرفاهية بالنسبة لأفراد المجتمع، فغالباً ما يرتبط سياق كلمة «مشغول» بشارة الشرف.
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وقالت بيكنيل، إن هذه الأدلة الجديدة يمكن أن تساعد في التخطيط لإنشاء أحياء جذابة متعددة الوظائف تعزز النشاط البدني، والتفاعل الاجتماعي، وتقي من السلبيات، مثل التلوث والشعور بعدم الأمان.