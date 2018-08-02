القلق وراثة

أبوظبي (الاتحاد)

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأبناء يرثون صفات الدماغ من آبائهم القلقين ما يجعلهم عرضة للحالة النفسية القلقة نفسها. ولاحظ علماء النفس أنماط القلق في الأسر، ولكن معظم الأبحاث أشارت إلى أن التشابه يرجع إلى «التنشئة» أكثر من الطبيعة «الجينية»، غير أن الفحص الجديد لهياكل الدماغ في عائلات القرود القلقة، الذي أجرته جامعة ويسكونسن الأميركية، حدد دائرة دماغية وراثية واحدة على الأقل تلعب دورًا مهمًا في تطور القلق. ووجد العلماء، وفقاً لموقع «dailymail»، أن الوالدين القلقين يتشاركان مع أطفالهم في الوصلات المتوارثة وغير المألوفة بين أجزاء من أدمغتهم التي تولد استجابة للخوف تؤدي إلى عيش حياة مليئة بالقلق.

وأوضح الدكتور أندرو فوكس، المؤلف الأول المشارك للدراسة، من جامعة كاليفورنيا ديفيس، ومعاونيه في جامعة ويسكونسن، بعد فحص هياكل الدماغ، التي تميز بين صغار القرود التي أجروا عليها التجارب، أن اضطرابات القلق تميل إلى أن تكون وراثية، وليس نتيجة للتفاعلات الاجتماعية.