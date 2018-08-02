15 يوماً مثالياً في حياة الأميركيين.. سنوياً

أبوظبي (الاتحاد)
حاولت دراسة استقصائية حديثة اكتشاف الخصائص المشتركة لليوم المثالي من وجهة نظر المواطن الأميركي العادي.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مجلس التوت الأزرق الأميركي، وشمل 2000 شخص من البالغين الأميركيين، إنهم يستمتعون عادةً بنحو 15 يومًا مثاليًا فقط كل عام، وغالبًا ما تكون الأنشطة الأكثر بساطة هي التي تجعلهم يشعرون بشعور أفضل.
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وكشف الاستطلاع، وفقاً لموقع «studyfinds»، عن قائمة لـ»معززات المزاج»، جاء في مقدمتها العثور على أموال منسية في جيوب الملابس بنسبة 58 في المئة، والنوم من دون الحاجة لضبط المنبه بنسبة 55 في المئة، ثم الاستلقاء في السرير والاستماع إلى قطرات المطر بنسبة 51 في المئة.
وجاءت اللفتات اللطيفة البسيطة كمحسن للمزاج بنسبة 49 في المئة، ثم اللعب مع الحيوان الأليف بنسبة 48 في المئة، ثم القيام بتصرفات لطيفة لشخص آخر بنسبة 47 في المئة.