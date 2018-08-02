نقص المعادن يطارد الفتيات

أبوظبي (الاتحاد)
اكتشف خبراء صحة بريطانيون أن عددًا متزايدًا من الشابات أصبحن يعانين نقصا في المغذيات الحيوية، نتيجة للحميات العصرية التي تحظى بشعبية على وسائل التواصل الاجتماعية.
ووفقا لنتائج دراسة قومية، حذر خبراء من أن الفتيات في العشرينيات والثلاثينيات من العمر يفتقدن الآن للمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس، في حين تعاني بعضهن نقص الحديد والكالسيوم واليود.
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ويؤدي هذا النقص الحاد في المعادن والمغذيات إلى الشعور بالتعب والإعياء، وضعف جهاز المناعة، وضعف العظام، ومشاكل العضلات وحتى العقم.