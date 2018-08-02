نقص المعادن يطارد الفتيات

أبوظبي (الاتحاد)

اكتشف خبراء صحة بريطانيون أن عددًا متزايدًا من الشابات أصبحن يعانين نقصا في المغذيات الحيوية، نتيجة للحميات العصرية التي تحظى بشعبية على وسائل التواصل الاجتماعية.

ووفقا لنتائج دراسة قومية، حذر خبراء من أن الفتيات في العشرينيات والثلاثينيات من العمر يفتقدن الآن للمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس، في حين تعاني بعضهن نقص الحديد والكالسيوم واليود.

وأعرب خبراء، وفقا لموقع «dailymail»، عن قلقهم إزاء الارتباك الذي تشعر به الفتيات بسبب اتجاهات الحمية الجديدة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تجعلهن يتخلصن بشكل متزايد من مكونات مثل الغلوتين أو منتجات الألبان أو الحبوب أو السكر، وأبرزها «حمية الإقصاء»، التي تمنع تناول اللحوم والأسماك.

ويؤدي هذا النقص الحاد في المعادن والمغذيات إلى الشعور بالتعب والإعياء، وضعف جهاز المناعة، وضعف العظام، ومشاكل العضلات وحتى العقم.