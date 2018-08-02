5 نصائح لتكسب أصدقاء جدداً ؟

ترجمة: عزة يوسف

في عصر ثقافة قنوات التواصل الاجتماعي أصبح احتمال تكوين صداقات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت أكثر صعوبة من أي وقت مضى. وبينما يقوم معظمنا بسرور بتكوين صداقات رقمية جديدة كل يوم، أصبح الاقتراب من الناس في الحياة الواقعية بمثابة فن دقيق. وفي حين أن تكوين الأصدقاء يمكن أن يبدو وكأنه أسهل شيء في العالم عندما تكون محاطًا بشكل دائم بزملاء المدرسة والجامعة، فإن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا عندما يصل الشخص لمرحلة النضوج. لذلك، قدمت البريطانيتان باربرا بلومفيلد، مستشارة في مؤسسة دعم العلاقات الخيرية، وكيت ليفر مؤلفة كتاب «The Friendship Cure»، نصائحهما لتكوين أصدقاء جدد كبالغين، أوردها موقع «independent»، على النحو التالي:

* الاستفادة القصوى من الصداقات الحالية

تقترح كيت ليفر البحث في علاقاتك الحالية، ومحاولة الاستفادة منها قبل البدء في البحث في مكان جديد. ويمكنك أن تدعو أحد جيرانك خارج المنزل أو أحد زملائك لمقابلة خارج العمل والتعارف عليه بشكل أفضل.

*التحلي بالجرأة