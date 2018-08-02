الهاملي يعتمد على «آخر السطر نقطة» في ألبومه الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

بعد أن أصدر ديوانه الشعري الأول «آخر السطر نقطة»، والذي حقق صدى طيباً في المجالين الشعري والفني، طرح الفنان الإماراتي محمد الهاملي مجموعة من الأغنيات لصيف هذا العام، والتي اختار كلماتها من ديوانه الشعري، كما بث في قناته الخاصة عبر «يوتيوب» بعض الأغنيات التراثية التي من المقرر أن يضمها جميعاً في «ميني ألبوم» قريباً.

وقال الهاملي، إنه اختار من ديوانه «آخر السطر نقطة» كلمات أغنياته الجديدة من قصائد نبطية لأن لها خصوصيتها في الإمارات والخليج، مثل أغنية «اتخيرك» و«طبق الأصل». وانتهى الهاملي من تسجيل أغنيات «من يذوق الحب» و«همي الجاس» و«منهج غرامي»، ويستعد حالياً لطرحها ضمن «ميني» ألبومه الجديد.

وقال إن ألبومه «الهاملي 2018» سيتكون من 6 أغنيات، وسيتولى عملية إنتاجه بنفسه، كما سيبث كل أغنياته عبر قناته الرسمية في «يوتيوب»، كاشفاً عن أنه سيعيد توزيع الأغنية التراثية «الفرت الخضر»، التي أصدرها ضمن ألبومه الأخير «جلسة صدى الماضي»، الحائز الأسطوانة الذهبية، حيث قام بتطويرها من ناحية الألحان والتوزيع وسيطلقها بشكل جديد ومختلف.

وعن تأخره في إصدار ألبوم غنائي، أشار الهاملي إلى أن أسباب التأخير تعود إلى عدم تعاقده مع شركة إنتاج فنية حتى الآن، الأمر الذي يسبب له عائقاً كبيراً، لاسيما أن إنتاج الألبوم يحتاج إلى دعم فني ومالي من أجل إنتاجه وتوزيعه بالشكل المناسب، خصوصاً أنه من الصعب أن يتولاها بمفرده، مثلما يفعل في أغنياته المنفردة التي ينتجها على نفقته الخاصة.

ووجد الهاملي أن الأغنية المنفردة هي الحل الأنسب بالنسبة له. إلى ذلك، قال «توجهت في الفترة الأخيرة إلى إصدار أغنيات منفردة لأني وجدتها أنها الطريقة الأمثل لعدم الابتعاد عن الساحة، ومن ناحية أخرى الاستمرار في التواصل مع الجمهور بين فترة وأخرى، إلى جانب أننا أصبحنا في عصر السرعة، والأغنيات المنفردة التي يتم طرحها عبر «يوتيوب» تحقق انتشاراً أكبر وأسرع بفضل مواقع التواصل».

ولفت الهاملي إلى أنه تولى عملية تلحين أغنيات ألبومه الجديد «الهاملي 2018»، وحول إذا كان يرى أن هذا الأمر يساعده في تنفيذ أغنيات بأقل تكلفة. قال «أعرف أن من يلحن لنفسه من الممكن أن يقع في قفص التكرار من دون أن يعي ذلك، لكن تعلمت العزف على آلة العود في عمر مبكر، وصقلت هذه الموهبة بالتدريب لسنوات طويلة، حتى أصبح لدي الخبرة الكافية للتلحين لنفسي وللآخرين، بغض النظر عن التكلفة الإنتاجية للأغنية».