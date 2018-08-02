صناع دراما: مسلسلات الأجزاء «حق مكتسب».. لكن بشروط

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

ارتبط الإنتاج الدرامي منذ سنوات طويلة على تنفيذ أجزاء متعددة من المسلسلات التي حققت نجاحاً كبيراً في موسمها الأول، ومنها ما كان المؤلف والمنتج في بداية الأمر يتفقان على أن يكون العمل الدرامي متعدد الأجزاء، نظراً للضرورة الدرامية وخطوطها التي تحتاج إلى أحداث طويلة، مثل مسلسلات «رأفت الهجان»، و«باب الحارة»، و«أفراح إبليس»، و«ليالي الحلمية»، و«المال والبنون»، ومنها ما يتم إنتاجه على شكل حلقات منفصلة متصلة ليصبح قابلاً لتنفيذ أجزاء متعددة منه مثل «طماشة» و«طاش ما طاش» و«سيلفي».

واتجه بعض صناع الدراما في الفترة الأخيرة إلى إعادة ظاهرة مسلسلات الأجزاء التي كانت تقتصر على نوعية درامية معينة، وباتت بعض الأعمال تحمل صفة «مسلسلات الأجزاء»، لاستثمار نجاحها، والأمثلة على ذلك «ساحرة الجنوب»، و«سلسال الدم»، و«كلبش» و«الهيبة»، واللافت أن تعدد الأجزاء حقق نجاحاً لبعض الأعمال، فيما أخفق لدى مسلسلات أخرى بسبب أمور تتعلق بالإنتاج أو تغيير طاقم العمل مثل المؤلف والمخرج، أو اعتذار بعض أبطال العمل ما يؤثر على المسلسل بالسلب.

استثمار النجاح

وحول هذه الظاهرة، أكد الفنان والمنتج سلطان النيادي، أن إنتاج المسلسلات متعددة الأجزاء عملية محفوفة بالمخاطر، خصوصاً أنها تحتاج إلى تحضيرات فنية وإنتاجية، موضحاً أن التخطيط المسبق للعمل الدرامي متعدد الأجزاء يحقق له النجاح، وينتظره الجمهور بفارغ الصبر، مثل مسلسل «طماشة» لجابر نغموش، الذي نال صدى وانتشاراً كبيرين خلال مواسمه الستة، لكن هناك بعض الأمور الأخرى التي تؤرق صناع العمل متعدد الأجزاء، لكونها تؤثر على نجاحه وجماهيريته، مثل اعتذار بعض الأبطال عن عدم الاستمرار في بقية الأجزاء لاعتبارات كثيرة، منها الاعتراض على المقابل المادي، أو صغر مساحة الدور، أو الحصول على فرص أكبر في مسلسلات أخرى.