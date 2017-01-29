سيدنار يتصدر سباق الجمهور وهيلي أولى السيدات

دبي (الاتحاد)
أسدل الستار أمس على فعالية طواف دبي المصغر «دبي ميني تور» التي نظمها مجلس دبي الرياضي للعام الثالث على التوالي في مضمار «دستركت ون للدراجات الهوائية» في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم بمنطقة ند الشبا، في إطار الحملة الترويجية للنسخة الرابعة من الطواف.
حضر فعاليات اليوم الأخير سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وحريز المر بن حريز مدير الطواف، وبرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وعلي المطوع مدير إدارة الدعم المؤسسي بمجلس دبي الرياضي، وعامر مكي رئيس العلاقات المؤسسية والخدمة المجتمعية في بنك دبي التجاري، وعبدالله شهداد مدير قسم الأندية والمؤسسات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، مدير فعالية طواف دبي المصغر، وأحمد الرحومي مدير قسم الإعلام بمجلس دبي الرياضي، ومحمد محراب مسؤول اللجنة الفنية بالطواف.
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وفي سباق النساء فازت هيلي باشوفين فونخت بالمركز الأول في زمن قدره 44:48.053 دقيقة، تلتها روزين توماس في المركز الثاني بزمن قدره 44:48.332، وجاءت إيفون فان هاتوم في المركز الثالث في زمن قدره 44:48.454 دقيقة.
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من جانبه، أكد عامر محمد مكي رئيس قسم المسؤولية المجتمعية ببنك دبي التجاري، أن رعاية الفعالية تنسجم مع أهداف البنك في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة تعزيزاً لنمط الحياة الصحية، ومواصلة لجهود البنك في نشر مختلف الألعاب الرياضية بين شرائح المجتمع المختلفة.
وقال: «حرص البنك على تنظيم اليوم العائلي لمنتسبيه بالتزامن مع سباق الجمهور ضمن فعالية دبي ميني تور لتمكين منتسبي البنك من المشاركة في الفعالية، وإتاحة الفرصة لأفراد العائلة لمتابعة السباق والاستمتاع بالأجواء الرائعة في نموذج قرية الطواف الذي تم تشييده في المكان».
وأضاف: «نحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذا النجاح، ونسعى لتعزيز تعاوننا مع مجلس دبي الرياضي أكثر من خلال الاستمرار في رعاية الأحداث الرياضية التي ينظمها». من جهة أخرى تعقد اللجنة العليا المنظمة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية مؤتمراً صحفياً في الساعة الرابعة من مساء غد في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمنطقة المارينا، ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى الإعلاميين لحضور المؤتمر الذي يتم خلاله تقديم أبرز الدراجين المشاركين في النسخة الرابعة، كما يستضيف فندق وستن الميناء السياحي في الساعة السابعة من مساء الاثنين حفل افتتاح الطواف وتقديم الفرق المشاركة، الذي يحضره عدد كبير من القيادات الرياضية والإعلاميين.