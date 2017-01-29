سيدنار يتصدر سباق الجمهور وهيلي أولى السيدات

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار أمس على فعالية طواف دبي المصغر «دبي ميني تور» التي نظمها مجلس دبي الرياضي للعام الثالث على التوالي في مضمار «دستركت ون للدراجات الهوائية» في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم بمنطقة ند الشبا، في إطار الحملة الترويجية للنسخة الرابعة من الطواف.

حضر فعاليات اليوم الأخير سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وحريز المر بن حريز مدير الطواف، وبرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وعلي المطوع مدير إدارة الدعم المؤسسي بمجلس دبي الرياضي، وعامر مكي رئيس العلاقات المؤسسية والخدمة المجتمعية في بنك دبي التجاري، وعبدالله شهداد مدير قسم الأندية والمؤسسات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، مدير فعالية طواف دبي المصغر، وأحمد الرحومي مدير قسم الإعلام بمجلس دبي الرياضي، ومحمد محراب مسؤول اللجنة الفنية بالطواف.

شهد اليوم الأخير الذي خصص لمنافسة الجمهور وموظفي بنك دبي التجاري، مشاركة أكثر من 400 دراج ودراجة من مختلف الجنسيات والأعمار، وفاز في سباق الجمهور فئة الرجال فوق 31 عاماً إروان سيدنار بزمن قدره 36:07.340 دقيقة، تلاه في المركز الثاني سايمون هينلي وزمنه 36:07.647 دقيقة، وجاء باول شيزام في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 36:07.857، وفي سباق الرجال تحت 31 سنة فاز طلال محمد بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن قدره 51:25.597 دقيقة، تلاه سعيد بن دسمال في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 51:25.778 دقيقة، وجاء فيدريكو باكس في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 52:16.281 دقيقة.

وفي سباق النساء فازت هيلي باشوفين فونخت بالمركز الأول في زمن قدره 44:48.053 دقيقة، تلتها روزين توماس في المركز الثاني بزمن قدره 44:48.332، وجاءت إيفون فان هاتوم في المركز الثالث في زمن قدره 44:48.454 دقيقة.

وفي ختام فعاليات اليوم الثالث أقيم سباق لمنتسبي بنك دبي التجاري شاركت فيه أعداد كبيرة من الرجال والنساء كما شارك فيه بعض منتسبي مجلس دبي الرياضي، كما حرصت اللجنة العليا المنظمة على تحفيز أصحاب المراكز من الأول وحتى الثالث في الفئات المشاركة بمنحهم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية حسب الترتيب وإعطائهم جوائز مادية رمزية مقدمة من بنك دبي التجاري، فيما حصل كل مشارك في السباق على ميدالية وشهادة مشاركة وهدية من اللجنة المنظمة للطواف.

من جانبه، أكد عامر محمد مكي رئيس قسم المسؤولية المجتمعية ببنك دبي التجاري، أن رعاية الفعالية تنسجم مع أهداف البنك في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة تعزيزاً لنمط الحياة الصحية، ومواصلة لجهود البنك في نشر مختلف الألعاب الرياضية بين شرائح المجتمع المختلفة.

وقال: «حرص البنك على تنظيم اليوم العائلي لمنتسبيه بالتزامن مع سباق الجمهور ضمن فعالية دبي ميني تور لتمكين منتسبي البنك من المشاركة في الفعالية، وإتاحة الفرصة لأفراد العائلة لمتابعة السباق والاستمتاع بالأجواء الرائعة في نموذج قرية الطواف الذي تم تشييده في المكان».

وأضاف: «نحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذا النجاح، ونسعى لتعزيز تعاوننا مع مجلس دبي الرياضي أكثر من خلال الاستمرار في رعاية الأحداث الرياضية التي ينظمها». من جهة أخرى تعقد اللجنة العليا المنظمة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية مؤتمراً صحفياً في الساعة الرابعة من مساء غد في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمنطقة المارينا، ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى الإعلاميين لحضور المؤتمر الذي يتم خلاله تقديم أبرز الدراجين المشاركين في النسخة الرابعة، كما يستضيف فندق وستن الميناء السياحي في الساعة السابعة من مساء الاثنين حفل افتتاح الطواف وتقديم الفرق المشاركة، الذي يحضره عدد كبير من القيادات الرياضية والإعلاميين.