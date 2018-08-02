ديانا حداد: الغرور «مقبرة» الفنان.. ونانسي ليست المقصودة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

نفت الفنانة ديانا حداد وجود خلافات مع شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات»، على خلفية عدم مشاركتها في الحفلات التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، مؤخراً والتي نظمتها «روتانا»، وأحياها عدد كبير من مطربي ومطربات الشركة، مؤكدة أنها ستحيي خلال الفترة المقبلة أكثر من حفل في المملكة، مشددة على ضرورة أن يتحلى الفنان بصفة التواضع، لأن الغرور «مقبرة» الفنان.

وأوضحت ديانا أن التطور الفني الذي تشهده المملكة العربية السعودية مؤخراً يدفع الفنان بأن يشارك هذا التطور ويدعم هذه القرارات غير المسبوقة، وقالت «سعيدة بكل ما يحدث في السعودية من تطورات في مجالات مختلفة وليس الموسيقى وإقامة حفلات فقط، فسعدت بكل تأكيد بقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة سيارتها، وحضورها الحفلات وكذلك مباريات كرة القدم، وهذا أقل ما يقدم للمرأة السعودية، لاسيما أنها امرأة حيوية، تحمل طاقات كبيرة».

وكانت ديانا نشرت مؤخرا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما مفاده «نحن نقول دائماً من تواضع لله رفعه، الفنان بلا محبة الناس لا شيء، دون أن يشعر أنه منهم وهم منه ولا يوجد أي فارق بينه وبينهم، ومن لا يكون كذلك من الأفضل أن يجلس في منزله، والكلام الذي فسره البعض بأنه موجه للفنانة نانسي عجرم، على خلفية الهجوم والانتقاد الذي نالته مؤخراً في إحدى حفلاتها في المغرب، بسبب تكبرها وعدم تعاملها بلياقة مع الجمهور المغربي وتعاليها على الصحافة والإعلام، وحول حقيقة هذا الهجوم، قالت: «ما تحدثت عنه عبر حساباتي الخاصة بمواقع التواصل كان بشكل عام عن أهمية محبة الجمهور الذي صنفنا ووضعنا في هذه المكانة التي نحن عليها اليوم، خصوصاً أن الغرور مقبرة الفنان، ويبدو أن التوقيت جعل بعضهم يعتقد بأنني أقصد نانسي على خلفية ما حدث معها، ولكن هذا اتهام غير صحيح، فما أعرفه عن نانسي أنها فنانة متواضعة ومحبوبة».