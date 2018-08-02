علي المدفع.. عاشق الفن

سعيد ياسين(القاهرة)

علي المدفع..ممثل سعودي مخضرم، قامت الدراما السعودية على أكتافه وزملائه قبل أكثر من 40 عاماً، وأثرى الساحة الفنية بالعديد من المسلسلات التي تنوعت بين الاجتماعية والكوميدية والتراجيدية، وهو أحد أعضاء جمعية الثقافة والفنون، وأحد أعضاء اللجنة المسرحية السعودية.

ولد علي صالح الرشيد في 6 سبتمبر 1937، واختار لقب «المدفع» كاسم شهرة له، لأنه لقب ينادى به جده، ويحتفظ به وبعض أفراد الأسرة، وعشق الفن منذ صغره وتعامل معه بروح الهواية، وبدأ مشواره الفني في بداية السبعينيات من القرن الماضي من خلال البرنامج الإذاعي «صور مسموعة»، كما كان يقدم بعض العروض المسرحية والمسابقات الثقافية في نادي الهلال، ثم يتجه إلى مبنى التلفزيون الذي كان في بداياته آنذاك، ليقوم بتأليف وتمثيل بعض الفقرات الكوميدية.

وكان أول عمل يلفت الانتباه إليه «الضيف الغريب» 1976، وشارك في بطولة عشرات المسلسلات التلفزيونية الناجحة، بداية من «فاعل خير» 1974، وفي 1979 شارك في مسلسلي «أبو مسامح أيام زمان»، و«مقالب من الحياة»، ثم «شهر الخير»، و«الملقوف»، و«حكايات قصيرة»، و«رمضان شهر مبارك» و«أبومشعاب»، و«أحلام ضائعة»، ومسلسل الأجزاء «طاش ما طاش» و«عائلة أبو رويشد»، و«شؤون عائلية»، و«عودة الطيور»، و«تحت الصفر» و«أساطير شعبية»، و«مطلع النور»، و«أبو شلاخ البرمائي»، و«عمشة بنت عماش» و«المقطار»، و«رحلة المليون»، و«شيكات»، و«سواق المعازيم» و«طالع نازل» و«نساء من زجاج».

وجسد شخصية «أبو رشيد بن حويرش» في مسلسل الأجزاء «غشمشم»، وتخلص فيه من شخصية الأب الروتيني التقليدي، واعتبر تميزه فيه لأنه من البيئة المحلية، وأنه لمس أحاسيسه الشخصية كونه صورة من هذه الشخصية، وجسد شخصية «الشيخ وضاح» في مسلسل الست كوم «بيني وبينك» في عدة أجزاء، إضافة إلى العديد من السهرات والتمثيليات، ومنها «حمود ومحيميد» و«رفاقة درب» و«دردبنا»، و«راجعنا بكرة» و«حلاب الذر».

كما شارك في بطولة العديد من المسرحيات، ومنها «قدر الشراكة» و«تحت الكراسي» و«أحلام سلوم» و«درس خصوصي» و«علية القوم»، و«الوطن أغلى» و«شروخ وفروخ»، و«شملول في خطر»، و«حوش الراعي» و«استراحة القروية» و«قطار الحظ» و«حراج أكاديمي»، وعدد من الأفلام التلفزيونية، منها «أحلام سلوم» و«شرابيك»، و«العظم»، وأسس فرقة شعبية باسم «الكتاتيب» وبجانبها ألعاب شعبية مختلفة، ويرأس الفرقة حالياً ابنه طارق وتم تغيير اسمها إلى «فرقة طارق للكتاتيب والألعاب الشعبية»، وله من الأبناء إلى جانب طارق كل من عمر وباسم وزياد.