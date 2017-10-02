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بحث مع حاكم عام أستراليا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات

فيديو.. محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تنفتح دولياً على التجارب التنموية والثقافات الإنسانية
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تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر المشرف بأبوظبي أمس، معالي السير بيتر كوسغروف الحاكم العام لأستراليا الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد، ترافقه حرمه معالي السيدة لين كوسغروف ووفد رفيع.

وجرت لمعالي بيتر كوسغروف، لدى وصوله إلى قصر المشرف، مراسم استقبال رسمية في ساحة القصر، حيث توجه الحاكم العام لأستراليا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى منصة الشرف، وعزفت الموسيقى السلام الوطني لأستراليا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

بعدها، اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم عام أستراليا إلى قاعة الاستقبال في قصر المشرف، حيث صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لمعالي بيتر كوسغروف، فيما صافح حاكم عام أستراليا مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وفي بداية المحادثات، رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحاكم عام أستراليا والوفد المرافق، معرباً سموه عن سعادته بهذه الزيارة، وتمنياته أن تسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وأستراليا.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، وسبل دعمها وتطويرها، في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة. ... المزيد
     
 

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