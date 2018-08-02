«إماراتي بيئتي» تستثمر المخلفات المنزلية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

من أجل المحافظة على جمال إمارة رأس الخيمة، وتعزيزاً لوعي الجمهور تحث مبادرة «إماراتي بيئتي» على الامتناع عن رمي المخلّفات، بحيث وزعت حاويات شحن معاد تجهيزها في عدد من الأماكن، لتحويل مجتمعات الإمارة إلى بنوك للطعام، وإنشاء مواقع لمعالجة المخلفات وتحويلها إلى سماد، وتوفير مواقع لرمي النفايات.

وتوفر مؤسسة إدارة المخلفات في رأس الخيمة حاويات الشحن التي تتيح إمكانية التعامل مع كميات أكبر من المخلفات المنزلية القابلة لإعادة التدوير، وكميات الطعام القابل للأكل والتي لم تستخدم في الفنادق والمتاجر والمطاعم، قبل توزيعها على المحتاجين في مختلف أرجاء رأس الخيمة، كما ستتم معالجة مخلفات الطعام غير القابلة للاستهلاك وتحويلها إلى سماد من أجل استخدامها في المسطحات الخضراء وأعمال الزراعة، ويأتي ذلك تبعاً للنجاح الذي شهدته مبادرة «إمارتي، بيتي»، التي أطلقت في سبتمبر الماضي، وفي هذا الإطار تم توزيع الأكياس البنية المخصصة لمخلفات الطعام، والأكياس الخضراء المخصصة لإعادة تدوير النفايات مثل المواد البلاستيكية والأوراق والكرتون والمعلبات والعبوات الزجاجية على عديد من المناطق في رأس الخيمة مثل الظيت والرمس والمنطقة الجنوبية في الإمارة وجميع المشاريع العقارية في رأس الخيمة ومنطقة الجزيرة الحمراء. كما ستتلقى كافة الأجزاء الأخرى من إمارة رأس الخيمة أكياس إعادة التدوير قبل يونيو 2018.

وتتولى إدارة الصحة العامة وقسم الرقابة الغذائية في بلدية رأس الخيمة الإشراف على عمليات تخزين الأغذية لضمان بقائها في حالة سليمة ومناسبة من أجل نقلها وتوزيعها على المحتاجين عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية، أما بالنسبة لمخلفات المأكولات غير الصالحة للاستهلاك مثل أصناف الطعام التي اجتازت مدة الصلاحية، فستتم معالجتها وتحويلها إلى سماد زراعي، وتسهم مراكز التحويل إلى سماد وبنك الطعام في خفض كميات الطعام التي تصل إلى مكب النفايات، وذلك باعتبار أن رمي هذه المخلفات في المكبات يعد عاملاً رئيساً في التغير المناخي الناتج عن الارتشاح وانبعاث الغازات الدفيئة واستهلاك المساحات.

في هذا الإطار، قالت المهندسة سونيا ناصر، من مؤسسة إدارة المخلفات في رأس الخيمة «من خلال إنشاء بنك الطعام ومراكز تحويل المخلفات إلى سماد، وتوفير مواقع لرمي المخلفات القابلة لإعادة التدوير، فإن مؤسسة إدارة المخلفات في رأس الخيمة، تسخر كامل طاقاتها من أجل تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة بأعلى مستوى من الفعالية في عمليات إعادة التدوير، وعادة ما يقوم المستهلكون برمي المخلفات في مكب النفايات أو يقومون بحرقها».

وتضيف «الآن ستكون عملية إعادة التدوير لا مركزية، حيث يتم جمع المخلفات والتخلص منها وتنفيذ عمليات إعادة التدوير بمعرفة من أفراد المجتمع، ورغم بساطة فكرة إنشاء مراكز معالجة المخلفات وتحويلها إلى سماد، وتوفير مواقع لرمي المخلفات، فإن لها تأثيراً إيجابياً هائلاً، فحجم هذه المراكز سيكون صغيراً، كما أن تجهيزها وإعدادها سهل أيضاً، وستنتشر في مواقع مهمة يمكن لأفراد المجتمع الوصول إليها بيسر من أجل المشاركة في هذه المبادرة المجتمعية»، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى يمثل في الارتقاء بمستوى الالتزام المجتمعي في إمارة رأس الخيمة فيما يتعلق بإعادة التدوير، والاستدامة، وغير ذلك من القضايا البيئية.

وتشجع المبادرة، وفقاً لناصر، سكان الإمارة على فصل المخلفات المنزلية في الأكياس البنية والخضراء قبل جمعها، ومن خلال الفصل بين المخلفات ستكون المواد القابلة للتدوير ذات نوعية أعلى لتتم معالجتها بسهولة قبل بيعها.

خطط توسعية

لأن حملة «إمارتي، بيتي» لقيت اهتماماً هائلاً من أفراد المجتمع في الإمارة، فقد اتخذت مؤسسة إدارة المخلفات في رأس الخيمة، وفقاً للمهندسة سونيا ناصر، من مؤسسة إدارة المخلفات في رأس الخيمة، قراراً بتوسيع العمليات من خلال إطلاق مبادرات جديدة من أجل توفير دعم أكبر لجهود إعادة تدوير الطعام والمخلفات المنزلية، وستفتتح ثلاثة مراكز لمعالجة المخلفات وتحويلها إلى سماد زراعي في مول الحمراء، وسوق الخضراوات والفواكه في رأس الخيمة، وسوق السمك في المعيريض، إضافة إلى تجهيز بنك للطعام على الكورنيش، وبالتعاون بين إدارة المخلفات في رأس الخيمة مع شركة تيرالوب للاستشارات من أجل تصميم وتطوير بنك الطعام ومراكز معالجة المخلفات وتحويلها إلى سماد، بهدف توفير حلول مناسبة لبقايا الطعام الصالحة للأكل والمخلفات غير القابلة للاستهلاك، ويتم جمع المأكولات وبقايا الطعام الصالحة للأكل من الفنادق والمتاجر والمطاعم، لتخزن بطرق آمنة ومناسبة في بنك الطعام بدرجة حرارة -18 للمواد المجمدة، ودرجة 5 للمواد المبردة.