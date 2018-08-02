«أسماك الإمارات».. رسالة بيئية من تحت الماء

أحمد السعداوي (أبوظبي)

200 شاب جمعهم شغف المغامرة وحب الخير، والتعلق بالبحر وعالمه الساحر، فكونوا فريق «أسماك الإمارات» قبل سنوات ليمارسوا من خلاله هوايتهم في سبر أغوار البحار، عبر أجواء صيفية مميزة وفي الوقت ذاته يقومون بأنشطة تطوعية تفيد المجتمع، وينقلون من خلالها خبراتهم إلى الآخرين، فرحين بما يقدمونه من جهود لافتة في نشر الوعي البيئي.

هوايات بحرية

يقول عبدالله الشحي، أحد أعضاء الفريق «بدأت ممارسة هواية السباحة والغوص منذ الطفولة المبكرة، لارتباط حياتنا بالبحر بوصفه أفضل مكان لممارسة هواياتنا سواء الصيد أم السباحة أم الغوص والاستمتاع به مع الأصدقاء والأهل»، مشيراً إلى أنه يحب العمل التطوعي، ومن خلال الفريق شارك بحملات تطوعية بهدف نشر الوعي البيئي وتنظيف الشواطئ وأعماق البحر من المخلفات، كما كان عضواً فعالاً في عديد من الفعاليات المهمة الخاصة بالغوص محلياً وعالمياً منها حملة «النظافة العربية» قبل عامين، ومبادرات توعوية أقيمت بالتعاون مع الهلال الأحمر وجمعية الإمارات للغوص، وتدريب مجموعة من الأيتام على مهارات الغوص، وتنظيم رحلة ترفيهية لهم وأسرهم لإمارة الفجيرة.

ولفت الشحي إلى أن رحلات الغوص تحتاج إلى استعداد بدني ونفسي لأنها رياضة مرهقة لذلك فهو يحافظ على لياقته البدنية باستمرار، ويختار الأشخاص المرافقين له والمكان المناسب والأوقات المناسبة سواء بالتنسيق مع مراكز الغوص أو بطريقة فردية، والتأكد مِن صلاحية معدات الغوص واستكمالها. وأشار إلى أن مستلزمات الغوص الأساسية عبارة عن منظم وبدلة الغوص والقفازات والنظارة والزعانف والأوزان والكاميرا والسكين، ولابد من فحص وصيانة دورية على عدة الغوص للتأكد مِن سلامتها.