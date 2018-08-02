وجبة البريطانيين المفضلة قبل الموت!

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت نتائج استطلاع، أجراه موقع «Wishlockr»، الذي يسمح للأشخاص بإنشاء قوائم لأمنيات جنازاتهم، عن ولع البريطانيين بالراحة المنزلية، حيث احتلت الأطباق البريطانية الكلاسيكية مركز الصدارة، وتغلبت على منافسيها المحتملين مثل البيتزا.

ولم يكن من المستغرب تجنب البريطانيين الوجبات الصحية وميلهم لخيارات دسمة، حيث جاءت وجبات العشاء المشوية كأفضل وجبة لديهم في حالة العشاء الأخير، مع جميع المقبلات الجانبية، مثل البطاطا المشوية والخضراوات والمرق.

وجاء في المرتبة اللاحقة، وفق نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه ألفا شخص، شرائح اللحم مع البطاطا ثم السمك والبطاطا، ثم جاءت وجبة الفطور الإنجليزي الشهيرة في المركز الرابع، والتي عادة ما تحتوي على اللحم المدخن والبيض.

ووفقاً لموقع «mirror»، جاءت البيتزا والكاري في المرتبة السادسة والسابعة في الاستطلاع، الذي كشف عن وجود فجوة بين أمنيات الرجال والنساء، حيث اختار الرجال شرائح اللحم ورقائق البطاطا المقلية كوجبة أخيرة لهم، تليها العشاء الكلاسيكي المشوي في المرتبة الثانية، في حين اختارت النساء وجبة العشاء المشوي أولاً يليها الطعام الصيني.

وجاءت اختيارات الأشخاص الأصغر سنًا عن 55 عامًا مختلفة أيضاً، حيث يفضل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة الوجبات السريعة مثل البيتزا وكنتاكي وماكدونالدز.