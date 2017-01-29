«رجال الإمارات» بالمركز الأول في بطولة الدولة للضاحية

دبي (الاتحاد)

حقق العداء نجيب اخليج من نادي الإمارات المركز الأول في بطولة اختراق الضاحية للعموم التي جرت بممشى الخوانيج أمس الأول، وقطع مسافة السباق 10 كيلومترات في زمن قدره 32:32 دقيقة وتلاه في المركز الثاني لاعب النصر إبراهيم أحمد وزمنه 33:20 دقيقة ثم زميله أحمد سالم ثالثا وزمنه 43.55 دقيقة ثم محمد عثمان من نادي العين رابعا وزمنه36:08 دقيقة ثم عبد الله ربيع من نادي حتا وزمنه 36:50 دقيقة.

وكان ممشى الخوانيج قد شهد البطولة الفردية لاختراق الضاحية التي نظمها اتحاد ألعاب القوى والتي شهدت مشاركة 267 متسابقا يمثلون 20 نادياً بينهم 48 متسابقاً في فئة الرجال و48 متسابقا في فئة الشباب و73 متسابقاً في فئة الناشئين و98 متسابقاً في فئة الأشبال.

وشهد السباقات الأربعة صالح محمد حسن الأمين العام للاتحاد وراشد الجاري الكتبي وعلي خميس النيادي أعضاء المجلس.

وخصص الأول للأشبال ومسافته كيلومترين، وجاء في صدارته لاعب نادي حتا، وتلاه في المركز الثاني لاعب الوصل سالم راشد ثالثاً، ثم لاعب الجزيرة الحمراء عمار العلي رابعاً، وأحمد إسماعيل لاعب نادي البطائح خامساً، ثم لاعب الحمرية أسامة جبر سادساً.

وفي السباق الثاني وخصص للناشئين ومسافته 3 كيلومترات، تصدره لاعب العين عبد السلام إبراهيم بزمن 10:01 دقيقة، وتبعه في المركز الثاني لاعب الأهلي ياسر الزعابي بزمن 10:08، ثم لاعب الحمرية سالم خالد سالم بـ 10:18 دقيقة، وحل زميله أحمد ركاد رابعاً 10:20 دقيقة، ثم لاعب الأهلي عبد الله أحمد قاسم خامساً 10:29 دقيقة.

وخصص السباق الثالث لمرحلة الشباب ومسافته 6 كيلومترات، وجاء في صدارته لاعب الوصل سالم راشد أحمد بزمن 30:42 دقيقة، وتبعه أحمد إسماعيل لاعب البطائح بالمركز الثاني بزمن31:03 دقيقة ثم عمار عارف العلي لاعب الجزيرة الحمراء ثالثاً بـ 31:20 دقيقة، ثم أسامه جبر صالح لاعب الحمرية رابعاً 33:03 دقيقة ومحمد عبد الحميد لاعب الرمس بزمن 33:13 دقيقة.

وأعرب صالح محمد حسن عن سعادته البالغة بالمشاركة الواسعة والإيجابية للأندية والمستوى المتميز للاعبين، خاصة ونحن مقبلون على استحقاقات مهمة عدة، في مقدمتها بطولة العالم لاختراق الضاحية في أوغندا 26 مارس المقبل، مشيراً إلى أن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية يتابع واللجنة الفنية البطولات الحالية، ويعكف هذه الأيام على اختيار العناصر التي تمثلنا في بطولة دول مجلس التعاون لاختراق الضاحية التي تستضيفها الدولة 17 فبراير المقبل وبطولة العالم لاختراق الضاحية في أوغندا.

وأشاد صالح محمد حسن بتجاوب الأندية في وارتفاع عدد الأندية المشاركة، والذي ضاعف من نجاحات المنافسة، وأسهم في الارتقاء بالمستوى الفني.