تابسي بانو: السينما وسيلتي للتعبير عن الرأي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الممثلة الهندية تابسي بانو أنها تفضل معالجة القضايا الاجتماعية والتعبير عن رأيها من خلال السينما بدلاً من استخدام منصات أخرى، وتلعب بانو دور محامية في فيلمها الجديد الذي يحمل اسم «المُلك»، ويتناول الأقليات في الهند، وكيف تواجه الظلم والاضطهاد، والذي من المقرر طرحه قريباً.

وحول تبنيها فكرة الفيلم، قالت تابسي (30 سنة): «إنها تعلمت في دراستها أن الهند دولة ديمقراطية تعامل الجميع بالمساواة، غير أنها بدأت ترى صراعات عرقية ودينية عندما كبرت، ولمست الكراهية الموجهة لأقليات تعيش في البلاد».

وأضافت أنها بصفتها ممثلة وليست ناشطة اجتماعية، فإن كل ما يمكنها فعله، هو استخدام السينما كوسيلة للتعبير عن رأيها بضرورة تلقي جميع أفراد الشعب الهندي، مهما كانت عقيدتهم، معاملة تعمها المساواة.

وأكدت، وفقاً لموقع «siasat»، أن السينما تعد أفضل وسيلة بالنسبة لها للتعبير عن معتقداتها، لأنها لا تستطيع التحدث عن القضايا بشكل عشوائي، وتفضل استخدام التمثيل كأداة للوصول إلى المزيد من الناس.