بشرة المرأة تمر بـ 84 يوماً سيئاً سنوياً

أبوظبي (الاتحاد)

وجد باحثون أن المرأة تعاني في المتوسط مشاكل البشرة السيئة لنحو 84 يوماً سنوياً.

واستطلع باحثون بشركة «ديرمالكس» (Dermalex) البريطانية لمنتجات العناية بالبشرة، آراء 2000 امرأة، أقرت غالبيتهن أنهن يعانين سبعة أيام في الشهر من البشرة السيئة، حيث جاءت التجاعيد وحب الشباب والهالات السوداء بين أكبر المشاكل، مع الجلد الجاف والمسام الواسعة وبقع التقدم في العمر.

كما وجد الاستطلاع، وفقا لموقع «mirror»، أن النساء ينفقن ما يزيد على ثمانية آلاف جنيه إسترليني في المتوسط خلال حياتهن على المنتجات المختلفة لتحسين مظهر بشرتهن، غير أنهن يتخلصن من منتجات بقيمة نحو 600 جنيه إسترليني لأنها أثبتت عدم فعاليتها، أو الأسوأ من ذلك، أدت إلى تفاقم المشكلة.

وكشف عن أن أكثر من ثلث النساء لا يشعرن بالثقة بشأن بشرتهن، حيث أكدت نصفهن أن البشرة ذات المظهر الصحي تعزز ثقتهن وتجعلهن أقل توتراً.

وحسب الاستطلاع، تجنب نحو خُمس المشاركات مغادرة المنزل بسبب مشكلاتهن الجلدية، وامتنع 41 في المائة منهن عن التقاط الصور، كما تجنب ربعهن الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي.